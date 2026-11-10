فاطمه مهاجرانی گفت: دولت در میانه جنگ، تصمیمات اقتصادی خود را با هدف حفظ معیشت مردم و صیانت از قدرت خرید خانوار‌ها اتخاذ و دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، امروز (سه‌شنبه ۱۹ آبان) در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها، با اشاره به موضوع معیشت مردم و اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: اگر به سال گذشته و همین ایام بازگردیم، در شرایطی که کشور در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» قرار داشت، موضوع معیشت مردم و ارز ترجیحی از جمله مسائل جدی پیش‌روی دولت بود.

وی یادآور شد: حذف ارز ترجیحی و انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، از تصمیم‌های مهم دولت بود که در قالب اجرای طرح کالابرگ به‌عنوان راهکاری برای حمایت از معیشت مردم دنبال شد. این تصمیم، اقدامی مهم و ضروری بود که باید با هدف حفظ قدرت خرید مردم انجام می‌شد.

مهاجرانی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۸۶۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ تأمین اعتبار و پرداخت شده است، گفت: این اقدام در شرایطی انجام شده که کشور دو جنگ را پشت سر گذاشته و به‌شدت با محاصره اقتصادی مواجه است؛ محاصره‌ای که حتی برخی طرف‌ها با صراحت و وقاحت از هدف قرار دادن اقتصاد ایران و فروپاشی کامل اقتصادی سخن می‌گویند.

دولت منکر مشکلات معیشتی مردم نیست

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده به معنای نادیده گرفتن مشکلات و کمبود‌ها نیست، تصریح کرد: ما به هیچ عنوان منکر مشکلات و کمبود‌ها نیستیم و همه این مسائل را می‌پذیریم. دولت نیز تلاش می‌کند با مدیریت شرایط، کشور را به سمت فضایی عزتمندانه و صلحی پایدار هدایت کند.

وی با اشاره به مطالبات خرده‌فروشان از محل اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: در این زمینه ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده و ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز ظرف هفته آینده پرداخت خواهد شد. امیدواریم با تصمیم‌هایی که در حوزه کالابرگ اتخاذ می‌شود، قدرت خرید مردم به شکل مناسبی حفظ شود.

دنبال حفظ قدرت خرید مردم هستیم

مهاجرانی با تأکید بر آگاهی دولت از فشار‌های واردشده بر سفره مردم تصریح کرد: ما از فشاری که بر معیشت و سفره مردم وجود دارد آگاه هستیم و علت این وضعیت را نیز می‌دانیم. جنگی که به ما تحمیل شده و محاصره‌ای که دهه‌هاست با شدیدترین شکل بر کشور اعمال می‌شود، در کنار شرایط رویارویی نظامی، فشار‌های اقتصادی را تشدید کرده است. در شرایطی که کشور با جنگ مواجه است، نمی‌توان وضعیت موجود را صرفاً شرایط «نه جنگ و نه صلح» توصیف کرد؛ چراکه همه شاهد هستیم فضای حاکم، کاملاً جنگی است. دولت در میانه جنگ، تصمیمات اقتصادی خود را با هدف حفظ معیشت مردم و صیانت از قدرت خرید خانوار‌ها اتخاذ و دنبال می‌کند.

سخنگوی دولت با اشاره به اجرای طرح سرشماری ثبتی‌مبنا اظهار کرد: این طرح که با دستور رئیس‌جمهوری وارد مرحله اجرا شده، اقدامی در راستای مدیریت، نظارت و ارزیابی هوشمندانه بر پایه حق و عدالت است. اگر قرار است کالابرگ، یارانه و سایر حمایت‌ها به افرادی برسد که واقعاً نیازمند هستند، ابتدا باید این افراد را به‌درستی بشناسیم. از راه‌هایی که به شناسایی نیازمندان واقعی کمک می‌کند، همین رویکرد سرشماری ثبتی‌مبناست.

وی ادامه داد: به‌روزرسانی داده‌ها، افزایش سرعت تولید آمار دقیق، کاهش مراجعات میدانی و افزایش دقت اطلاعات از جمله خروجی‌های این طرح خواهد بود. هدف اصلی نیز شناسایی صحیح گروه‌های هدف، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و برنامه‌ریزی در راستای توسعه پایدار است.

افزایش ۲ درصدی تولیدات پژوهشی ایران با وجود شرایط جنگی

مهاجرانی با اشاره به فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایران در شرایط جنگی اظهار کرد: درست است که در جنگ هستیم، اما دانشمندان و دانشگاهیان ما بیکار ننشسته‌اند و شاهد بودیم که با وجود جنگ، تولیدات پژوهشی کشور ۲ درصد افزایش پیدا کرده است که اتفاقی بسیار مبارک است. این پیشرفت ناشی از سیاست‌گذاری‌های علمی و جهت‌گیری‌های صحیح در مسیر تقویت اقتدار کشور است و این مسیر در راستای تأکیدات رهبر شهید انقلاب و همچنین بیانات رهبر انقلاب درباره تلاش برای ساخت ایران مقتدر از مسیر علم دنبال می‌شود و امیدواریم همچنان شاهد پیشرفت حوزه‌های مختلف دانش باشیم.

دولت امیدوار به رفع مشکل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه «اخیراً معاون رییس‌جمهوری در امور زنان برای چندمین بار از رفع خلأ قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان گفته و موضوع را صرفاً به اجرای مصوبه از سوی پلیس مربوط دانسته. آیا دولت از توان تعامل بیشتر با پلیس برای اجرای مصوبه‌ای که تمام مراحل لازم را طی کرده هم برخوردار نیست؟» گفت: تنها یک خلأ قانونی در این زمینه بود؛ قانونگذار گفته بود مرجع صدور گواهینامه برای آقایان. فقط همین یک کلمه کار ما را دچار چالش کرد. این خلأ قانونی در بهمن گذشته بر طرف شد. تعامل دولت با دستگاه‌های مربوطه در حد اعلا است و امیدواریم این مشکل حل شود.

وی ادامه داد: دولت امیدوار است مشکلات موجود در این زمینه با تعامل و همکاری دستگاه‌های مربوطه برطرف شود. موضوع صدور گواهینامه برای زنان از بهمن‌ماه سال گذشته مطرح و موانع قانونی آن برطرف شده است.

مهاجرانی با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری در زمینه تعلل در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، افزود: امیدواریم کم‌کاری‌های خودمان را به مسائل فرهنگی نسبت ندهیم؛ چراکه خوشبختانه مردم بافرهنگی داریم و زنان کشورمان نیز نشان داده‌اند در رانندگی با انواع وسایل نقلیه، همواره رفتار‌های چارچوب‌مند و مسئولانه‌ای دارند.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که با تعامل بیشتر میان دولت و پلیس، مشکلات باقی‌مانده در مسیر اجرای این موضوع برطرف شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان کسری گاز در زمستان پیش‌رو و احتمال اعمال محدودیت یا قطعی گاز در برخی استان‌ها، اظهار کرد: در سال‌های گذشته در فصل زمستان حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز داشتیم. مفهوم ناترازی نیز به معنای تفاوت میان جریان عرضه و تقاضاست. در جریان حملات دشمن به ایران، پالایشگاه‌های گازی آسیب دیدند و در نتیجه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز را از دست دادیم. با احتساب تلاش‌هایی که همکاران ما در صنعت نفت و به‌ویژه صنعت گاز برای بازسازی و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده انجام می‌دهند، امیدواریم بتوانیم حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت را به مدار تولید بازگردانیم.

پیش‌بینی ناترازی ۴۳۰ میلیون مترمکعبی گاز در زمستان

مهاجرانی با بیان اینکه برآورد نهایی دولت از میزان ناترازی گاز در زمستان پیش‌رو حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: با این حال، دولت از مدت‌ها قبل و با توجه به گزارش‌های سازمان هواشناسی و شناخت شرایط کشور، پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و دستگاه‌های مختلف نیز اقدامات خود را آغاز کرده‌اند. از جمله اقدامات انجام‌شده، آغاز عملیات بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و برنامه‌ریزی برای مدیریت شرایط شبکه گاز کشور است.

احتمال افت فشار گاز در استان‌های شمالی

سخنگوی دولت با اشاره به موقعیت جغرافیایی برخی استان‌ها در شبکه گازرسانی کشور گفت: برخی شهر‌های کشور، به‌ویژه استان‌های شمالی، در انتهای شبکه گازرسانی قرار دارند و به همین دلیل احتمال دارد در این مناطق با افت فشار شبکه مواجه شویم. برق را می‌توان قطع و مجدداً وصل کرد، اما شبکه گاز چنین ویژگی‌ای ندارد و وصل مجدد گاز فرآیندی بسیار زمان‌بر است. به همین دلیل، حفظ پایداری شبکه گاز برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت مصرف در استان‌های شمالی گفت: استانداران این استان‌ها از تابستان در جریان برنامه‌ها و تمهیدات دولت قرار گرفته‌اند و از آنان خواسته شده ابتکار عمل‌های لازم را برای مدیریت شرایط فعال کنند. این اقدامات نیز انجام شده است و لازم می‌دانم از استانداران در این زمینه تشکر کنم.

احتمال قطعی گاز در تهران در صورت افزایش مصرف

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطعی گاز در تهران نیز تأکید کرد: تهرانی‌ها مانند سایر مردم ایران، شهروندان همین سرزمین هستند و هیچ تفاوتی میان آنان و دیگر هموطنان وجود ندارد؛ بنابراین همه باید در کنار یکدیگر برای صرفه‌جویی در مصرف گاز تلاش کنیم. برای عبور مناسب از شرایط پیش‌رو، قطعاً به صرفه‌جویی در مصرف گاز نیاز داریم. اینکه آیا تهران نیز با قطعی گاز مواجه خواهد شد یا خیر، به میزان مصرف بستگی دارد و اگر میزان مصرف به‌شدت افزایش پیدا کند، متأسفانه احتمال قطعی گاز در همه نقاط کشور، از جمله تهران، وجود خواهد داشت.

توسعه مسیر‌های ریلی و کریدور‌های شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب در دستور است

مهاجرانی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای مواجهه با سناریو‌های مختلف در شرایط جنگی گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، سناریو‌های مختلف، حتی بدترین شرایط ممکن، پیش‌بینی شده و فعال‌سازی مسیر‌های ریلی و جاده‌ای و تقویت کریدور‌های شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر دولت برای توسعه تجارت از طریق مرز‌های کشور، به‌ویژه چابهار و مرز‌های شمالی و همچنین توسعه تجارت ریلی، اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم و با روی کار آمدن دولت، سناریو‌های مختلف تدوین و حتی بدترین سناریو‌های ممکن نیز طراحی شد. بر همین اساس، دولت از قبل برای فعال‌سازی مسیر‌های ریلی و جاده‌ای برنامه‌ریزی کرده بود و در همین راستا اقدامات بسیار خوبی در زمینه کریدور‌های شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب انجام شده است.

اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران منطقه‌ای برای حضور در ایران

سخنگوی دولت با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران تصریح کرد: باوجود همه فشارها، شاهد اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران هستیم و موضوعات مربوط به این سرمایه‌گذاری‌ها در شورای اقتصاد نیز در حال طی مراحل خود است. تقویت گذرگاه‌های ریلی و همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد و این اقدامات صرفاً در حد برنامه‌ریزی باقی نمانده، بلکه وارد مرحله اجرا شده و در حال رسیدن به خروجی‌های عملیاتی است.

برای تأمین گاز صنایع و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده برنامه داریم

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات صنایع در تأمین سوخت، افزایش قیمت گاز تحویلی به کارخانه‌ها و گزارش برخی واحد‌های صنعتی درباره افزایش ۴۳۰ درصدی قیمت گاز و تعطیلی حدود چهارماهه به دلیل کمبود برق و گاز، اظهار کرد: در این زمینه شاخصی به نام «عدم‌النفع» وجود دارد که میزان تولید ازدست‌رفته به دلیل فعالیت نکردن واحد‌های تولیدی را نشان می‌دهد و میزان عدم‌النفع در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ به شکل معناداری کاهش پیدا کرده است و نشان می‌دهد با وجود افزایش طبیعی مصرف انرژی در هر سال نسبت به سال قبل، شرایط در این زمینه بهبود یافته است.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنایع گازی و پالایشگاه‌های گاز در جریان حملات اخیر، تصریح کرد: با وجود این فشارها، شاهد کاهش میزان عدم‌النفع در سال ۱۴۰۴ بودیم؛ با این حال، تردیدی نیست که امسال سال دشواری در حوزه تأمین انرژی خواهد بود. از اهداف دشمن از حمله به صنایع و پالایشگاه‌های گازی ایران، ایجاد مشکل در تأمین گاز در فصل زمستان بود؛ بنابراین لازم است با مدیریت مصرف از این شرایط عبور کنیم.

سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای مدیریت شرایط تأمین انرژی صنایع نیز گفت: برنامه دولت بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، بازگرداندن بخشی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده و همراهی با پویش‌هایی متمرکز است که کاهش مصرف را به دنبال دارند. صرفه‌جویی خانگی در تأمین گاز مورد نیاز صنایع با هر یک درجه کاهش دمای وسایل گرمایشی در منازل، معادل ۲۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی گاز به دنبال دارد.

اگر مجموعه‌ای منابع لازم دارد چرا نباید از آن برای افزایش حقوق استفاده کند؟

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره امکان افزایش حقوق کارکنان دولت با توجه به اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره وجود منابع ارزی برای این منظور، اظهار کرد: هیچ‌کس به اندازه دولت و رؤسای سازمان‌ها علاقه‌مند نیست بتواند افزایش حقوق کارکنان را محقق کند. طبیعتاً اگر مجموعه‌ای منابع لازم را در اختیار داشته باشد، چرا نباید از آن برای افزایش حقوق و ایجاد رضایتمندی استفاده کند؟

وی با تأکید بر اینکه باید شرایط جنگی کشور را نیز در نظر گرفت، افزود: در شرایطی که دشمن ادعا می‌کند اقتصاد ایران ظرف دو هفته فرو خواهد پاشید، باید دقت کنیم که موضوعات را در چه زمان و مکانی مطرح می‌کنیم. مطمئن باشید اگر دولت بتواند، حتماً برای افزایش حقوق اقدام خواهد کرد و علاقه‌مند است کارکنان خود را که تمام امور دولت را پیش می‌برند، تا حد امکان، بیشتر منتفع کند.

امیدواریم با صلحی عزتمندانه از شرایط امروز عبور کنیم

سخنگوی دولت با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری درباره وضعیت معیشتی کارکنان دولت گفت: بار‌ها رئیس‌جمهوری اعلام کرده شرمنده کارکنان دولت است. فکر نمی‌کنم رئیس‌جمهوری در ادوار گذشته با چنین فروتنی از کارکنان عذرخواهی کرده باشد؛ علت این موضوع، درک شرایط موجود است. امیدواریم بتوانیم با صلحی عزتمندانه از این شرایط عبور کنیم و آنچه حق مردم است، محقق شود؛ چراکه مردم ما خواهان زندگی هستند.

دولت پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان را تضمین می‌کند

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای تضمین پرداخت منظم حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و حمایت‌های معیشتی در شرایط تشدید فشار‌های اقتصادی، اظهار کرد: مهم‌ترین تضمین، دولت بودن و وجود یک دولت مقتدر است. آیا در سال دشوار ۱۴۰۴ پرداخت‌ها به تأخیر افتاد؟ آیا حقوق همکاران ما در دولت یا مستمری بازنشستگان با تأخیر پرداخت شد؟ خیر؛ حتی در مواردی پرداخت‌ها زودتر نیز انجام شد.

مهاجرانی یادآور شد: دولت در میانه جنگ توانست یارانه‌ها را پرداخت کند، کالابرگ را شارژ کند و بیماران اورژانسی را تحت درمان قرار دهد. بیش از دو هزار نقطه در حوزه گاز و بیش از هفت هزار نقطه در بخش دیگری از زیرساخت‌ها آسیب دید، اما با وجود این شرایط، بیش از ۱۰۰ هزار بیمار نیز درمان شدند. معتقدیم مهم‌ترین تضمین برای استمرار پرداخت‌ها و حمایت‌های معیشتی، وجود دولت مقتدر و توانمند است.

به‌زودی وزیر اطلاعات معرفی می‌شود

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره علت معرفی نشدن وزیر اطلاعات با گذشت هشت ماه و پایان مهلت سه‌ماهه قانونی دولت، اظهار کرد: باید از زحمات سرپرست وزارت اطلاعات تشکر کنم که تمام تلاش خود را به کار گرفته و در جلسات دولت نیز حضور فعالی دارد. در حال حاضر بالاترین سطح همگرایی در دولت، سایر قوا و مجموعه حاکمیت وجود دارد و ان‌شاءالله به‌زودی وزیر اطلاعات معرفی می‌شود.

قیمت بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییر نمی‌کند

وی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی افکار عمومی از احتمال افزایش مجدد قیمت بنزین با توجه به مصوبه هیئت وزیران درباره بازنگری و اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی، اعلام کرد: در سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بنزین تغییری نخواهیم داشت و هرگونه تغییر قیمتی باید با در نظر گرفتن معیشت مردم انجام شود. هرگونه افزایشی که از هر منبعی و در نتیجه هر اصلاح ساختاری حاصل شود نیز صرف معیشت مردم و تأمین کالابرگ خواهد شد. دولت علاقه‌مند است معیشت مردم دستخوش تغییر و فشار نشود، اما در میانه جنگی قرار داریم که دقیقاً معیشت مردم را هدف گرفته است.

دولت قصد تغییر وزیر ورزش را ندارد

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت قصد تغییر وزیر ورزش و جوانان را دارد تصریح کرد: پاسخ خیر است.

تداوم آموزش حضوری اولویت دولت است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تداوم دورکاری کارکنان و مجازی شدن آموزش دانش‌آموزان در هفته‌های آینده، با اشاره به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی درباره دورکاری کارکنان اظهار کرد: در زمینه دورکاری کارکنان، سازمان اداری و استخدامی به‌صورت شفاف بخشنامه صادر و دو روز دورکاری را مشخصاً اعلام کرده است. بر اساس مصوبات دولت، در چهار وضعیت ناترازی انرژی، سرما، بیماری‌های اپیدمی و جنگ، امکان بررسی و تصمیم‌گیری درباره الگوی ترکیبی آموزش مدارس وجود دارد. اولویت دولت تداوم آموزش حضوری است و نگاه دولت به هیچ عنوان جایگزین کردن آموزش مجازی به جای آموزش حضوری نیست؛ چراکه باور داریم آموزش یک فرایند جمعی است و دانش‌آموزان علاوه بر درس خواندن، در کنار یکدیگر بودن و تعامل اجتماعی را نیز می‌آموزند.

وی افزود: چنانچه در این زمینه نیاز به اتخاذ تصمیمی باشد، وزیر آموزش و پرورش تصمیم‌گیری لازم را انجام خواهد داد. امیدواریم با صرفه‌جویی مردم در حوزه انرژی، نیازی به تعطیلی مدارس یا مجازی شدن آموزش نباشد.

دولت افزایش حقوق کارگران را عامل تورم نمی‌داند

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌های مطرح‌شده از آثار تورمی افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان و در مقابل، انتشار گزارش‌هایی درباره پرداخت پاداش‌های چندصد میلیونی به مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: دولت افزایش حقوق کارگران را عامل تورم نمی‌داند. افزایش حقوق کارگران سازوکار خاص خود را دارد و باید در شورای عالی کار به تصویب برسد و طرف دیگر این موضوع، یعنی کارفرما نیز باید توان پرداخت داشته باشد. در شرایطی که کشور با جنگ مواجه است و بنگاه‌های اقتصادی در تأمین مواد اولیه با مشکلاتی روبه‌رو هستند که بخشی از آن ناشی از محاصره اقتصادی است، باید نگران ریزش نیروی کار نیز باشیم؛ بنابراین این موضوع باید در شورای عالی کار و با در نظر گرفتن پذیرش و توان نمایندگان کارفرمایی بررسی شود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از پاسخ خود درباره پرداخت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: رئیس‌جمهوری نسبت به این موضوع به‌شدت حساس است و تأکید دارد کارگر باید منتفع شود و مدیرانی که کارایی ندارد، به هیچ عنوان نباید حمایت شوند.

افزایش حقوق کارکنان و کارگران در سال آینده بررسی می‌شود

وی با اشاره به طرح موضوع افزایش حقوق کارکنان و کارگران در شرایط جنگی و با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم، گفت: افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ طبق روال قانونی بررسی خواهد شد، اما تحقق آن به منابع و توان اجرایی دولت بستگی دارد.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان و کارگران در شرایط جنگی و با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم، اظهار کرد: مشخص نیست وعده افزایش حقوق را چه کسی مطرح کرده است؛ چراکه من به عنوان سخنگوی دولت چنین وعده‌ای نداده‌ام. به هر حال، موضوع افزایش حقوق برای امسال مطرح شده و دولت از ابتدای جنگ ۱۲ روزه نیز بر این موضوع تأکید داشته است. وعده دولت زمانی محقق می‌شود که در جای خود به تصویب برسد و دولت نمی‌تواند صرفاً بر اساس آرزو و علاقه تصمیم‌گیری کند. اما اگر دولت امسال امکان افزایش حقوق داشت، حتماً این اقدام را انجام می‌داد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: به دستگاه‌های اجرایی تأکید شده است تا جایی که امکان دارند، از طریق موضوعاتی مانند خدمات و تسهیلات رفاهی برای ترمیم قدرت خرید کارکنان اقدام کنند.

رئیس‌جمهوری پیگیر است تا حقوق مردم از طریق صلحی عزتمندانه استیفا شود

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره نقش رئیس‌جمهوری در مذاکرات، گفت: اگر سخنرانی‌های رئیس‌جمهوری را بررسی کنید، تقریباً سخنرانی‌ای پیدا نمی‌کنید که در آن درباره پایان دادن به شرایط نه جنگ و نه صلح صحبت نکرده باشد. رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در این زمینه فعال و پیگیر است. اینکه چه کسی به کجا نامه می‌نویسد، موضوع دیگری است و مکاتبات افراد به خودشان مربوط می‌شود. رئیس‌جمهوری بسیار فعال و پیگیر است تا استیفای حقوق مردم ایران از طریق صلحی پایدار و عزتمندانه صورت بگیرد.

وی با اشاره به همکاری وزیر امور خارجه و رئیس مجلس در این مسیر، اظهار کرد: وزیر امور خارجه به عنوان نهاد اصلی دیپلماسی کشور، همکاری‌های بسیار خوبی با آقای قالیباف دارد و این مسیر با اجماع کامل ملی دنبال می‌شود.