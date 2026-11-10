کره شمالی درخواست اخیر دبیرکل سازمان ملل برای ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها میان دو کره به منظور کاهش تنش‌ها را رد و گوترش را به داشتن رویکردی مغرضانه و غیرمسئولانه متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کیم یو-جونگ، خواهر کیم جونگ-اون، رهبر کره شمالی این درخواست را در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری مرکزی کره منتشر شد، رد کرد و این درخواست آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل را اقدامی غیرمسئولانه خواند.

دبیرکل سازمان ملل در پی نگرانی‌ها از احتمال تشدید تنش‌ها پس از انفجار ۲۱ سپتامبر در منطقه غیرنظامی‌شده بین دو کره، خواستار احیای کانال‌های ارتباطی میان سئول و پیونگ‌یانگ شده بود. در آن حادثه که ادعا می‌شود ناشی از مین‌های کارگذاری‌شده توسط کره شمالی بود، سه سرباز کره جنوبی مجروح شدند و حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

خواهر رهبر کره شمالی همچنین در این بیانیه گفت: «از اینکه مقام ارشد سازمان ملل، سازمانی که بی‌طرفی و عینیت را رکن اصلی و حیاتی خود می‌داند، چنین موضع مغرضانه و غیرمسئولانه‌ای اتخاذ کرده و به بازتاب‌دهنده استدلال‌های سفسطه‌آمیز، یک‌جانبه و تحریک‌آمیز کره جنوبی تبدیل شده است، ابراز تاسف می‌کنم.»

او همچنین دبیرکل سازمان ملل را به دورویی متهم کرد و گفت که او اعمال حقوق حاکمیتی کره شمالی را به عنوان اقدامی تحریک‌آمیز و تهدید محکوم کرده، در حالی که در برابر «هیستری نظامی وحشتناک واشنگتن و متحدانش» به‌طور مداوم سکوت اختیار کرده است.

وی افزود: «چنین رویکرد جاهلانه و سست‌عنصری از سوی دبیرکل سازمان ملل، عامل اصلی سوق دادن تدریجی این سازمان به سمت ناکارآمدی است.»

خواهر کیم جونگ اون همچنین در بیانیه امروز خود تاکید کرد که اقدامات کره شمالی برای تقویت مرز‌ها «به هیچ‌وجه ناقض منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی نیست، چرا که این کار، برحق‌ترین، منطقی‌ترین و معمول‌ترین شیوه اعمال حق دفاع از خود محسوب می‌شود.»

وی در پایان اظهار داشت: «اگر اقدامات تحریک‌آمیز نظامی اراذل کره جنوبی منجر به وقوع حادثه‌ای ناخوشایند در منطقه مرزی جنوبی شود، دبیرکل سازمان ملل متحد، هرگز از مسئولیت و سرزنش در قبال آن مبرا نخواهد بود.»

در اوایل ماه اکتبر، تحقیقات مشترک ارتش کره جنوبی و سازمان ملل مدعی شد که انفجار مذکور ناشی از مین‌های ضدنفری بوده که به‌طور عمدی توسط کره شمالی در جنوب «خط مرزبندی نظامی» (MDL) کار گذاشته شده بودند. کره شمالی مسئولیت این حادثه را نپذیرفته و یافته‌های سئول را «ساختگی» و تلاشی برای کارشکنی در عملیات این کشور جهت تقویت استحکامات مرزی دانسته است.

کره جنوبی در نامه‌ای مورخ ۲۲ اکتبر، این حادثه را با شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان گذاشت و از پیونگ‌یانگ خواست که عذرخواهی کند، مین‌ها را برچیند و اقداماتی برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادی انجام دهد. در مقابل، کره شمالی نیز نامه‌ای به سازمان ملل ارسال کرد و سئول را به ساختگی جلوه دادن انفجار مین متهم نمود.