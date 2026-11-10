به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نشست کارگروه آرد و نان شهرستان بویراحمد با حضور فرماندار و اعضای این کارگروه برگزار شد و در آن موضوعاتی از جمله کیفیت آرد توزیعی، فعالیت نانوایی‌های فاقد مجوز، ساماندهی سهمیه آرد، نظارت بر توزیع و تجهیز نانوایی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

آقایی رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان بویراحمد با انتقاد از کیفیت نامطلوب آرد، گفت: کیفیت آرد توزیعی از نظر شاخص‌های استاندارد در مقایسه با برخی استان‌های دیگر پایین‌تر است و در مواردی بوی نامطبوع آرد نیز موجب نگرانی نانوایان شده است.

وی پیشنهاد داد نمونه‌هایی از آرد نیز به آزمایشگاه‌های شیراز ارسال شود تا کیفیت و قابلیت مصرف آن به‌صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در همین زمینه، فرماندار شهرستان بویراحمد نیز با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق این موضوع، خواستار نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های تخصصی برای مشخص شدن کیفیت آرد شد.

یکی دیگر از محور‌های این نشست، فعالیت نانوایی‌های فاقد مجوز در شهرستان بود.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در جلسه، ۹ نانوایی در شهرستان بویراحمد بدون برخورداری از مجوز‌های قانونی لازم فعالیت می‌کنند.

بهشتی، فرماندار شهرستان بویراحمد، با اشاره به ضرورت ساماندهی این واحدها، نسبت به صدور پروانه فعالیت برای واحد‌های فاقد شرایط قانونی و بدون تأمین سهمیه آرد انتقاد کرد.

وی با اشاره به پیگیری‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده با استان‌های فارس، اصفهان و چهارمحال و بختیاری، بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در صدور مجوز فعالیت نانوایی‌ها تأکید کرد.

فرماندار بویراحمد همچنین دستور داد ۹ نانوایی فاقد مجوز با پیگیری دستگاه‌های متولی، حداکثر تا هفته آینده پلمب شوند.

بهشتی در جمع‌بندی این نشست با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کارگروه آرد و نان گفت: در این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر اعضا، موضوع نقل‌وانتقالات سهمیه آرد درون‌شهرستانی و منطقه‌ای با توجه به شرایط و ضوابط موجود مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان و ثبت درخواست، پس از بررسی و ارزیابی کارشناسی، مراحل قانونی نقل‌وانتقال سهمیه آرد خود را پیگیری کنند.

فرماندار بویراحمد ادامه داد: موضوع تغییر، انتقال و صدور مجوز فعالیت خودرو‌های حمل آرد نیز مطرح و مقرر شد درخواست‌های متقاضیان به‌صورت موردی و با ارائه مستندات لازم در جهاد کشاورزی بررسی و مطابق ضوابط قانونی تعیین تکلیف شود.

بهشتی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر توزیع و مصرف آرد گفت: استفاده از آرد خارج از شبکه قانونی در نانوایی‌ها و واحد‌های صنفی از جمله قنادی‌ها ممنوع است و بازرسان موظف‌اند در صورت مشاهده تخلف، نسبت به جمع‌آوری آرد خارج از شبکه و پیگیری قانونی موضوع اقدام کنند.

فرماندار بویراحمد همچنین از بررسی موضوع احیای ظرفیت تولید آرد صنعتی خبر داد و افزود: در این زمینه، تأمین ظرفیت ۵۰۰ تن در دستور کار قرار گرفت که شامل ۲۰۰ تن برای کارخانه آرد باقری و ۳۰۰ تن برای کارخانه آرد یاس است.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی توزیع آرد در مناطق روستایی و عشایری بیان کرد: مقرر شد با همکاری فرمانداری، امور عشایر، جهاد کشاورزی و متولیان توزیع آرد، جلسه‌ای با حضور عاملان و متصدیان توزیع آرد شهری، روستایی و عشایری برگزار شود تا ثبت اطلاعات خانوار‌ها در سامانه مربوط انجام و از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود، تجهیز نانوایی‌های شهرستان به دوربین مداربسته را از دیگر موضوعات مورد تأکید دانست و گفت: مقرر شد اتحادیه و دستگاه‌های مربوط، این موضوع را پیگیری کنند تا پایان سال تجهیزات مورد نیاز نانوایی‌های مشمول نصب شود.

وی افزود: در صدور مجوز‌های جدید فعالیت نانوایی‌ها نیز رعایت این الزام در اولویت قرار گیرد.

فرماندار شهرستان بویراحمد در پایان از برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای آرد و نان شهرستان در هفته آینده خبر داد و افزود: در این جلسه، موضوع کیفیت آرد با همکاری دستگاه‌هایی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت، دستگاه‌های نظارتی، بسیج، جهاد کشاورزی و اتحادیه نانوایان به‌صورت تخصصی بررسی و درباره راهکار‌های لازم تصمیم‌گیری خواهد شد.