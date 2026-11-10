فرسایش سالانه حدود ۱۳ تن خاک در هر هکتار از اراضی استان البرز ، علاوه بر تهدید منابع طبیعی و کاهش حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی، با انتقال رسوبات به مخازن سدهای کرج و طالقان، ظرفیت ذخیره‌سازی آب را نیز کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ؛ معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: بر اساس مطالعات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، میانگین فرسایش خاک در کشور حدود ۱۶ و نیم تن در هر هکتار برآورد شده که این میزان در استان البرز به حدود ۱۳ تن در هر هکتار در سال می‌رسد.

علی شهبازی در برنامه رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان با تشریح وضعیت فرسایش خاک در حوضه‌های آبخیز استان افزود: فرسایش در بالادست سدهای کرج و طالقان، علاوه بر تخریب خاک و جابه‌جایی رسوبات، موجب ورود مواد فرسایشی به مخازن سدها و کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی آب می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت سازوکار فرسایش در حوضه‌های آبخیز این دو سد اظهار کرد: در حوضه سد کرج، جریان‌های واریزه‌ای و گل‌آلود ناشی از بارندگی و وقوع سیلاب، ذرات خاک و سنگ‌دانه‌های جابه‌جاشده را به سمت مخزن سد منتقل می‌کنند.

شهبازی ادامه داد: در حوضه سد طالقان، فرسایش بیشتر به شکل فرسایش سطحی و حرکت توده‌ای خاک بروز می‌کند و وجود سازندهای زمین‌شناسی مارنی در این منطقه نیز موجب انحلال و انتقال رسوبات به شکل گل می‌شود.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی رسوب‌گذاری در مخازن سدها گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده، فرسایش خاک در کشور سالانه حدود ۷۶ تا ۸۰ صدم درصد از ظرفیت مخازن سدهای مخزنی را کاهش می‌دهد.

وی کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی سدها، رسوب‌گذاری در کانال‌های انتقال آب، افت تولید محصولات کشاورزی، از بین رفتن مواد مغذی خاک، کاهش پوشش گیاهی و افزایش رواناب و خطر وقوع سیلاب را از مهم‌ترین پیامدهای فرسایش خاک برشمرد.

شهبازی با تأکید بر ارتباط مستقیم حفاظت از خاک با امنیت غذایی و زیستی کشور افزود: از دست رفتن منابع پایه طبیعی، به‌ویژه آب و خاک، علاوه بر تهدید تولید محصولات غذایی، می‌تواند خسارت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی قابل توجهی برای جوامع ساکن در مناطق آبخیزنشین به همراه داشته باشد.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز همچنین بر ضرورت مشارکت کشاورزان و بهره‌برداران در کاهش فرسایش خاک تأکید کرد و گفت: این اداره کل با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و از طریق واحدهای آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی، برنامه‌های آموزشی لازم را برای اصلاح شیوه‌های بهره‌برداری از اراضی دنبال می‌کند.

وی یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از فرسایش خاک در زمین‌های کشاورزی را اصلاح روش شخم‌زدن عنوان کرد و افزود: شخم در جهت شیب زمین موجب افزایش سرعت حرکت رواناب و شسته‌شدن خاک می‌شود؛ بنابراین کشاورزان باید با رعایت اصول فنی، شخم را در جهت عمود بر شیب انجام دهند تا از سرعت جریان آب و انتقال ذرات خاک جلوگیری شود.

شهبازی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری کشاورزان، مرتعداران و دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از منابع طبیعی خاطرنشان کرد: کنترل فرسایش خاک نیازمند اصلاح روش‌های بهره‌برداری، اجرای اقدامات حفاظتی و توجه مستمر به مدیریت حوضه‌های آبخیز است؛ موضوعی که علاوه بر حفاظت از اراضی کشاورزی، در حفظ ظرفیت مخازن سدها و پایداری منابع آب استان نیز نقش مهمی دارد.