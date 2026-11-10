مدیر‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از جابه‌جایی ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۳۱۱ تن کالا در سطح استان و کشور در هفت‌ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: در هفت‌ماه گذشته ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۳۱۱ تن کالا با صدور ۲۴۷ هزار و ۱۱۳ بارنامه در استان جابه‌جا شده است.

ذاکر افزود: از مجموع کالا‌های حمل‌شده، یک‌میلیون و ۳۸۵ هزار و ۷۹۳ تن مربوط به حمل‌ونقل درون‌استانی و ۳ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۵۱۸ تن مربوط به حمل‌ونقل برون‌استانی بوده که نشان‌دهنده سهم قابل توجه حمل کالا به مقاصد خارج از استان است.

وی با اشاره به عمده کالا‌های جابه‌جاشده در شبکه حمل‌ونقل باری استان گفت: سیمان کیسه‌ای و فله‌ای، آهن اسفنجی، زغال‌سنگ و کنسانتره سنگ‌آهن از مهم‌ترین کالا‌های حمل‌شده هستند که نقش قابل توجهی در تأمین مواد اولیه صنایع و انتقال محصولات تولیدی استان به سایر مناطق کشور دارند.

ذاکر گفت: مشهد، اصفهان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایرانشهر، سمنان و تهران از مهم‌ترین مقاصد حمل کالا از مبدأ خراسان جنوبی هستند.