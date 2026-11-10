

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، روح الله زحمتکش با تاکید بر اینکه از ابتدای دی ماه کشتار مرغ‌های بالای دو کیلوگرم ممنوع خواهد شد، تصریح کرد: طرح «تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی» با هدف بهینه‌سازی تولید و مدیریت بازار مصرف گوشت مرغ از ابتدای زمستان به طور رسمی آغاز می‌شود.

پیش از این اتحادیه مرغداران پیشنهاد داده بود که توزیع مرغ گرم بالای دو کیلو و ۲۰۰ گرم بصورت لاشه کامل متوقف و لاشه‌های بیشتر از این وزن فقط برای فروش بصورت قطعه بندی کشتار شوند.

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در نشست هماهنگی با معاونان استان‌ها تاکید کرد که ممنوعیت کشتار مرغ‌های بالای دو کیلوگرم بصورت شفاف اطلاع رسانی شود و اضافه کرد: اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی توسط فعالان این حوزه، برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری، فرآیند‌های بیمه‌ای و رعایت دقیق سن کشتار و... برای اجرای درست این طرح ضروری است و همگی دست‌اندرکاران باید برای تحقق این امر تمامی تلاش خود را به کار گیرند.

زحمتکش با اشاره به پایداری وضعیت تولید در حوزه طیور تصریح کرد: هدف اصلی ما در این حوزه، رساندن گوشت مرغ با قیمت مناسب به سفره مردم و مدیریت تقاضا با توجه به نرخ تمام‌شده محصول است.