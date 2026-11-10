علی‌اصغر فرمانی در مجمع انتخاباتی هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم، با کسب هر ۱۱ رأی مأخوذه، برای دوره جدید در سمت ریاست این هیأت ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجمع انتخاباتی هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد و علی‌اصغر فرمانی، رئیس فعلی این هیأت، با کسب ۱۰۰ درصد آرای اعضای مجمع، بار دیگر به‌عنوان رئیس انتخاب شد.

در این انتخابات، هر ۱۱ عضو حاضر در مجمع به فرمانی رأی دادند تا وی با کسب تمامی آرای مأخوذه، برای یک دوره دیگر مسئولیت هدایت هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم را بر عهده بگیرد.