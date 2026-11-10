به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با حضور پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در آذربایجان غربی، برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اقشار مختلف در مساجد، دانشگاه‌ها و تکایای شهرستان ارومیه برگزار می شود.



پیکر‌های مطهر این شهدای والامقام در قالب برنامه استانی «میثاق با شهدا» تا روز تشییع در نقاط مختلف استان میهمان مردم قدرشناس خواهند بود.

پیش از ظهر امروز (سه شنبه) ۱۹ آبان برنامه هایی در مرکز تحقیقات کشاورزی -کمیته امداد امام خمینی (ره) - دبیرستان مرضیه - مدرسه شاهد اهل قلم - شرکت تراکتورسازی - حوزه علمیه امام خمینی (ره) - مدرسه طوبی و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، جزئیات زمان و مکان حضور پیکر مطهر شهدا عصر امروز در ارومیه به شرح زیر است:



ساعت ۱۶ دارالقران

ساعت ۱۷:۱۵ مسجد فاطمه زهرا (س)

ساعت ۱۸:۳۰ مسجد امام حسین (ع)

ساعت ۱۸ عقیدتی ارتش

ساعت ۲۰:۳۰ دانشگاه صنعتی ارومیه

ساعت ۱۹:۴۰ مسجدرسول الله

ساعت ۲۱:۱۵ مسجد جوانان بنی هاشم

ساعت ۲۱:۳۰ مسجد امام صادق (ع)



این شهدای گمنام دوران دفاع مقدس، در سنین ۱۸، ۱۹، ۲۲ و ۳۲ سال به فیض شهادت نائل آمده‌اند که پیکر‌های مطهرشان به ترتیب مربوط به عملیات‌های «خیبر»، «خیبر»، «کربلای ۴» و «کربلای ۵» است.