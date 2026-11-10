معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت توسعه کشت قراردادی، بر نقش کلیدی تعاونی‌ها در ساماندهی تولید و بازاررسانی تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، در نشست میان پیمان اسکندری و مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک در بخش زراعت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی‌های روستایی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

اسکندری با اشاره به اهمیت ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان، کشت قراردادی را راهکاری مؤثر در کاهش ریسک‌های تولید و تقویت ارتباط میان کشاورزان و بازار دانست. وی بر لزوم استفاده از توانمندی‌های گسترده اتحادیه‌ها و شرکت‌های روستایی در اجرای برنامه‌های زراعی و حمایت از کشاورزان تأکید کرد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی اصولی، بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های تولیدی و ظرفیت‌های اجرایی شبکه تعاون روستایی برای پیشبرد برنامه‌های زراعی تأکید کرد.

در این نشست همچنین بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های متولی و تشکل‌های کشاورزی جهت تحقق اهداف اصلاح الگوی کشت و تقویت همکاری‌های مشترک در بخش تولید تمرکز شد.