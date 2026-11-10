مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که به‌کارگیری نهال‌های استاندارد می‌تواند عملکرد باغات را بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده و به‌طور مؤثر از انتشار بیماری‌های خطرناک ویروسی و خاکزی جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقیه سلطانی با تأکید بر اینکه استفاده از نهال‌های غیراصیل و ناسالم، فرآیندی پرهزینه و جبران‌ناپذیر را برای باغداران رقم می‌زند، اظهار داشت: بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که به‌کارگیری نهال‌های استاندارد می‌تواند عملکرد باغات را بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده و به‌طور مؤثر از انتشار بیماری‌های خطرناک ویروسی و خاکزی جلوگیری کند.

وی کمبود نهالستان‌های مجهز و ضرورت نظارت مستمر را از مهم‌ترین چالش‌های این بخش برشمرد و افزود: توسعه نهالستان‌های مدرن، احداث باغ مادری، تقویت آزمایشگاه‌های تشخیص بیماری و شناسنامه‌دار کردن مراکز تولید نهال در سطح استان، گامی کلیدی در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی و پایداری اقتصادی باغات است.

سلطانی تصریح کرد: از این پس با همکاری اتاق اصناف و انجام بازرسی‌های مستمر کمیته تخصصی، تمرکز اصلی بر ساماندهی نهالستان‌ها و اجرای نظام لیبل‌گذاری برای تمامی نهال‌های تولیدی استان خواهد بود.