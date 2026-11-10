به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید شیروانی‌دوست گفت: همزمان با آغاز فصل کشت پاییزه، کشاورزان شهرستان عملیات آماده‌سازی اراضی و کشت گندم و جو را آغاز کرده‌اند و کارشناسان جهاد کشاورزی نیز با ارائه توصیه‌های فنی و آموزشی، در زمینه رعایت اصول فنی کشت و استفاده از بذور مناسب و اصلاح‌شده، کشاورزان را همراهی می‌کنند.

او با اشاره به اهمیت این دو محصول راهبردی در تأمین امنیت غذایی افزود: در سال زراعی جاری، با توجه به سطح ابلاغی ۱۰ هزار و ۸۶ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت گندم و ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت جو آبی و دیم اختصاص یافته است و همچنین میزان تولید این محصولات ۴۳ هزار تن گندم و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تن جو برآورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی فسا در ادامه، بازه زمانی اجرای عملیات کشت را از آبان ماه تا پایان آذرماه اعلام کرد و گفت: ضرورت رعایت تاریخ کاشت مناسب، استفاده از بذور گواهی‌شده، تغذیه اصولی و مدیریت بهینه منابع آب و خاک بسیار حائز اهمیت است.

شیروانی‌دوست در پایان بیان کرد: توسعه کشت اصولی، افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد محصولات زراعی از اولویت‌های بخش کشاورزی شهرستان است و مجموعه جهاد کشاورزی با ارائه خدمات فنی و کارشناسی، در کنار کشاورزان و بهره‌برداران خواهد بود.