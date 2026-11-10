رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان مشگین‌شهر از آماده‌باش نیروهای راهدار و تجهیز ناوگان ماشین‌آلات این اداره برای اجرای طرح راهداری زمستانی با هدف تأمین ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رضا فرج‌پو رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان مشگین‌شهر با اشاره به ضرورت آمادگی برای مواجهه با بارش برف، کولاک و یخبندان اظهار کرد: برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم برای اجرای طرح راهداری زمستانی در شهرستان مشگین‌شهر در حال انجام است و در این راستا، نیرو‌های عملیاتی، ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری برای ارائه خدمات در شرایط جوی نامساعد آماده می‌شوند.

وی با تشریح اقدامات پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح افزود: تأمین و ذخیره‌سازی مصالح مصرفی از جمله نمک و ماسه، بازبینی فنی و آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات، بررسی امکانات راهدارخانه‌ها و هماهنگی نیرو‌های عملیاتی از مهم‌ترین اقدامات در دستور کار برای فصل زمستان است.

فرج‌پور با بیان اینکه راهداران در زمان بارش‌های زمستانی به‌صورت مستمر در محور‌های مواصلاتی حضور خواهند داشت، ادامه داد: عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی، یخ‌زدایی و در صورت لزوم بازگشایی مسیر‌ها با هدف برقراری تردد ایمن و جلوگیری از انسداد راه‌ها انجام خواهد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مشگین‌شهر با تأکید بر اهمیت پایش مستمر وضعیت راه‌ها خاطرنشان کرد: واکنش سریع و به‌موقع نیرو‌های راهداری به تغییرات شرایط جوی و مدیریت عملیات زمستانی، نقش مهمی در کاهش اختلالات ترافیکی و پیشگیری از حوادث جاده‌ای دارد.

وی در ادامه با اشاره به مسئولیت رانندگان در تأمین ایمنی سفر‌های زمستانی از کاربران جاده‌ای خواست پیش از آغاز سفر، از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و شرایط تردد در محور‌های مواصلاتی اطلاع کسب کنند.

فرج‌پور همچنین تأکید کرد: رانندگان باید پیش از سفر از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کرده و تجهیزات ضروری زمستانی، به‌ویژه زنجیرچرخ، را به همراه داشته باشند و در شرایط بارش برف و یخبندان با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی کنند.