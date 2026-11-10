معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر کاهش هزینه‌های درمانی بازنشستگان کشوری، از پیگیری اجرای تفاهم‌نامه ارائه خدمات ویژه به این قشر در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی خبر داد و خواستار فراهم شدن سازوکار‌های لازم برای تسهیل دسترسی بازنشستگان به خدمات درمانی و جلوگیری از ارجاع غیرضروری آنان به مراکز خصوصی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست پیگیری اجرای تفاهم‌نامه برنامه ارائه خدمات ویژه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی به بازنشستگان کشوری به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.

قائم‌پناه در این نشست با اشاره به شرایط معیشتی بازنشستگان و افزایش هزینه‌های درمانی آنان، اظهار کرد: در گفت‌و‌گو‌هایی که با برخی بازنشستگان داشتیم، یکی از مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های آنان، حل مشکلات درمانی و کاهش هزینه‌های سلامت بوده است. هزینه ویزیت، آزمایش‌ها، بستری و سایر خدمات درمانی بخش قابل توجهی از درآمد بازنشستگان را مصرف می‌کند و باید برای کاهش این فشار چاره‌اندیشی کنیم.

وی با اشاره به تجربه موفق سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان از طریق مراکز درمانی وابسته به این سازمان، تصریح کرد: بازنشستگان کشوری نیز انتظار دارند از خدمات درمانی مناسب در بیمارستان‌های دولتی برخوردار شوند. تفاهم‌نامه موجود ظرفیت خوبی برای تحقق این مطالبه دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند هم‌زمان دو هدف مهم را محقق کند، گفت: از یک سو موجب افزایش رضایتمندی بازنشستگان و کاهش هزینه‌های درمانی آنان می‌شود و از سوی دیگر، می‌تواند بخشی از کمبود منابع و هزینه‌های مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی را جبران کند.

قائم پناه همچنین بر ضرورت همکاری پزشکان برای ارائه خدمات به بازنشستگان در مراکز درمانی دولتی تاکید کرد و گفت: باید سازوکار‌های لازم برای ارائه خدمات در داخل بیمارستان‌های دولتی فراهم شود و از ارجاع بیماران به مراکز خصوصی، در مواردی که امکان ارائه خدمت در بیمارستان دولتی وجود دارد، جلوگیری شود.

وی در ادامه خواستار بررسی جزئیات اجرای تفاهم‌نامه در سه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شناسایی موانع موجود شد و بر ارائه راهکار‌های عملیاتی توسط دستگاه‌های مسئول تاکید کرد.

تاکید وزارت بهداشت بر آغاز اجرای تفاهم‌نامه از ابتدای آذر

در ادامه این نشست، رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به توافق انجام‌شده میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: هدف این تفاهم‌نامه ارتقای کیفیت خدمات درمانی بازنشستگان و کاهش سهم پرداخت آنان است تا بتوانند از خدمات ویژه پزشکی، درمانی، تجهیزات و امکانات هتلینگ مناسب در مراکز دانشگاهی بهره‌مند شوند.

وی افزود: بر اساس توافق صورت‌گرفته، بازنشستگان باید بتوانند خدمات مورد نیاز خود را در همان مراکز درمانی و با استفاده از ظرفیت پزشکان و امکانات بیمارستانی دریافت کنند و برای دریافت خدمات به خارج از بیمارستان ارجاع نشوند. همچنین مقرر شده است هزینه‌های مربوطه حداکثر ظرف یک ماه از سوی بیمه‌های پایه و تکمیلی پرداخت شود.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن موانع اجرایی را برطرف کنیم و با فراهم کردن خدمات درمانی مناسب و هتلینگ بهتر در مراکز دولتی، رضایتمندی این عزیزان را افزایش دهیم. بر همین اساس، تلاش ما بر آغاز اجرای این برنامه از ابتدای آذرماه است.