نخست‌وزیر اسپانیا هشدار داد دونالد ترامپ و دیگر متحدان راست افراطی‌اش می‌خواهند کشور او را به یک مستعمره تبدیل کنند، اما موفق به انجام این کار نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسپانیایی تاکید کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و دیگر سیاستمداران راست افراطی متحد با او در کشور‌های دیگر همچون خاویر میلی در آرژانتین، ژائیر بولسونارو در برزیل و ویکتور اوربان در مجارستان همگی اعضای یک جریان واحد راست افراطی بین‌المللی هستند که به گفته سانچز از سوی الیگارش‌های فناوری نظیر ایلان ماسک، میلیاردر شماره یک جهان، تأمین مالی می‌شوند.

پدرو سانچز در ادامه این مصاحبه با حمله به این جریان راست افراطی بین‌المللی گفت: «میلی، ترامپ، بولسونارو و اوربان همگی به همان جنبش راست افراطی بین‌المللی تعلق دارند که ضمناً از سوی الیگارش‌های فناوری مانند ایلان ماسک تأمین مالی می‌شود.»

وی افزود: «آنچه همه آنها در نهایت می‌خواهند، تبدیل اسپانیا به مستعمره خودشان است.»

نخست‌وزیر اسپانیا تأکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد این کشور به مستعمره الیگارش‌های فناوری یا جریان راست افراطی بین‌المللی که علیه منافع مردم اسپانیا فعالیت می‌کند، تبدیل شود.»

سانچز در ادامه با تأکید بر حاکمیت ملی اسپانیا گفت: «موضع من کاملاً روشن است: اسپانیا یک کشور مستقل است. اسپانیا از هیچ پایتختی جز مادرید اداره نخواهد شد.»

صبحت‌های سانچز، نخست وزیر دولت چپگرای اسپانیا در حالی مطرح شده که او پیشتر در زمان جنگ متجاوزانه ایالات متحده علیه ایران در اوایل ۲۰۲۶ با ترامپ بر سر مخالفتش با این تجاوزگری اختلاف و تنش پیدا کرد.

سانچز همچنین تا چند روز دیگر با یک انتخابات مهم مواجه است. انتخابات پارلمانی بیست و نهم نوامبر (هشتم آذر) اسپانیا شاهد رقابت بر سر تمامی ۳۵۰ عضو مجلس نمایندگان و ۲۰۹ کرسی از ۲۶۷ کرسی مجلس سنا خواهد بود.

سانچز که رهبری حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا را بر عهده دارد، از سال ۲۰۱۸ نخست‌وزیر این کشور بوده و با شنا کردن بر خلاف جریان تحت حمایت رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن در جهان، نسل‌کشی این رژیم در غزه و جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده است.