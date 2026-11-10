به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: مأموران ایستگاه ایست و بازرسی دهدز شهرستان ایذه با کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۱۰ تن برنج خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال عنوان کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.