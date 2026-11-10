استاندار اردبیل گفت: یک‌هزار و ۶۰۰میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۳ پروژه شامل تصفیه‌خانه فاضلاب نمین، بزرگراه سرچم و سد کله‌سر اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه استانداراردبیل در حاشیه دیدار با مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار کرد: تامین اعتبار ۳ پروژه مهم عمرانی و زیرساختی استان از محل ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیگیری می‌شود.

وی افزود: موضوع تخصیص و پرداخت ۱۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات باقی‌مانده از سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل برای حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز این واحدها مطرح و بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات بانکی تاکید شد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: تامین منابع مالی طرح‌های زیربنایی و تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات بانکی مورد پیگیری قرار گرفت که با هدف تقویت زیرساخت‌های استان، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و حمایت از بخش تولیدی است.

محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های استاندار اردبیل، تداوم همکاری‌ها و حمایت از پروژه‌های زیربنایی در استان را مورد تاکید قرار داد.