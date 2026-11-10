وجود ۱۲۰ اثر تاریخی، هزار هنرمند صنایع‌دستی و بیش از ۶۰ کیلومتر ساحل زاینده‌رود، ظرفیت‌های لنجان برای توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان در نشست کارگروه گردشگری شهرستان گفت: لنجان با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و کشاورزی می‌تواند از یک شهرستان فقط صنعتی به مقصدی مهم برای گردشگری تبدیل شود.

علیرضا بصیری افزود: معرفی هنرمندان صنایع‌دستی، آثار تاریخی، نگارخانه‌ها و موزه نسخ خطی در نمایشگاه گردشگری اصفهان، زمینه جذب گردشگر و سرمایه‌گذار را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی گردشگری گفت: توسعه اقامتگاه‌های استاندارد و بوم‌گردی، ساماندهی مراکز اقامتی و فراهم کردن زمینه ایجاد دست‌کم دو اقامتگاه بوم‌گردی در هر روستا باید در اولویت برنامه‌های شهرستان قرار گیرد.

فرماندار لنجان همچنین با اشاره به بیش از ۶۰ کیلومتر ساحل زاینده‌رود و ظرفیت‌های گردشگری بخش باغ‌بهادران افزود: دو محدوده مهم گردشگری در این بخش از ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذار برخوردارند و باید با تأمین زیرساخت‌ها، این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی تبدیل شوند.

بصیری توسعه گردشگری کشاورزی با استفاده از ظرفیت شالیزارها، باغ‌های گردو و سایر باغ‌های میوه را از دیگر فرصت‌های شهرستان دانست و گفت: رونق گردشگری روستایی و ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند درآمد خانوار‌ها را افزایش دهد، به ماندگاری جمعیت در روستا‌ها کمک کند و از مهاجرت روستاییان جلوگیری کند.