به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، در تشریح رویکرد‌ها و دستاورد‌های این استان در عرصه توسعه آموزش عمومی قرآن کریم، از فعالیت ۴۹ مدرسه قرآنی، توانمندسازی نزدیک به ۶۰۰ آموزگار ابتدایی و تدوین ۳۰۰ مصوبه در مناطق ۲۵گانه استان خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۲۱۳ مصوبه به مرحله اجرا رسیده است.



در حاشیه گردهمایی رؤسا و دبیران کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن کریم استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، زنجان، اردبیل، گیلان، البرز و کردستان که با حضور مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش و دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور در تبریز برگزار شد، علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، به تشریح ظرفیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های استان در مسیر تحقق اهداف توسعه آموزش عمومی قرآن کریم پرداخت.

صمیمی با تأکید بر ضرورت استقرار رویکردی نظام‌مند و مشارکت‌محور در پیشبرد برنامه‌های قرآنی اظهار کرد: از ابتدای پیگیری برنامه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن کریم، تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط استان در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا، نشست‌های متعددی با مشارکت مجموعه‌های مسئول برگزار شده است که حدود ۱۰ جلسه آن به ریاست اینجانب و با حضور مستمر مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده است.

وی با تبیین ابعاد اجرایی این تعاملات افزود: حاصل این فرآیند، تصویب ۸۳ مصوبه در سطح مرکز استان با محوریت توسعه فعالیت‌های قرآنی دستگاه‌های اجرایی و تدوین ۳۰۰ مصوبه در سطح مناطق ۲۵گانه آموزش‌وپرورش استان بوده است که از این تعداد، تاکنون ۲۱۳ مصوبه عملیاتی شده است. این روند بیانگر حرکت برنامه‌های قرآنی استان به سمت هدفمندسازی اقدامات، تقسیم مسئولیت‌ها و پیگیری نظام‌مند مصوبات است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، توسعه و تقویت مدارس قرآنی را از محور‌های مهم گسترش آموزش عمومی قرآن دانست و تصریح کرد: در همین چارچوب، تاکنون ۴۹ مدرسه قرآنی در مرکز استان و مناطق ۲۵گانه راه‌اندازی و افتتاح شده است و مجموعه آموزش‌وپرورش با بهره‌گیری از ظرفیت این مدارس، برنامه‌های متنوعی را برای تعمیق آموزش قرآن، ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیتی و تقویت انس دانش‌آموزان با معارف وحیانی دنبال می‌کند.

صمیمی در ادامه، توانمندسازی نیروی انسانی را از الزامات بنیادین ارتقای کیفیت آموزش قرآن برشمرد و خاطرنشان کرد: در سال گذشته، نزدیک به ۶۰۰ نفر از آموزگاران دوره ابتدایی استان در دوره‌های آموزشی مرتبط با ارتقای مهارت‌ها و توانمندی‌های قرآنی شرکت کردند. افزون بر این، با نگاهی آینده‌نگرانه، آموزش‌های مذکور به دانشجومعلمان ورودی دانشگاه فرهنگیان نیز تسری یافته است تا معلمان آینده پیش از ورود به عرصه تعلیم و تربیت، از آمادگی علمی و مهارتی لازم برای ارائه اثربخش آموزش قرآن برخوردار شوند.

وی همچنین با اشاره به قرار گرفتن آذربایجان‌غربی در زمره استان‌های مشمول اجرای طرح «اتقان» بیان کرد: این طرح ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای آموزگاران و بهبود کیفیت آموزش عمومی قرآن کریم فراهم می‌آورد. تحقق کامل اهداف آن نیز مستلزم پشتیبانی اعتباری متناسب و تأمین به‌موقع منابع مورد نیاز است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی در پایان، با تأکید بر ضرورت گسترش دامنه مشارکت در توسعه فرهنگ قرآنی خاطرنشان کرد: باور داریم تعمیق آموزش عمومی قرآن کریم، مستلزم هم‌افزایی ظرفیت‌های نظام تعلیم و تربیت، خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. امیدواریم با تأمین و تخصیص اعتبارات لازم و تقویت این تعاملات، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های اجتماعی و نهادی استان فراهم شود و برنامه‌های قرآنی با انسجام، اثربخشی و دامنه نفوذ بیشتری دنبال شوند.