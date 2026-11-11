به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی اعیان‌منش گفت: ۵۳۰ مترمربع از جاده‌های بین‌باغی با صرف افزون بر یک میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و ۴۷۰ مترمربع دیگر به‌صورت خوداجرایی و با مشارکت باغداران سنگ‌فرش شده است.

اعیان‌منش افزود: اجرای طرح سنگ‌فرش جاده‌های بین‌باغی با هدف بهبود راه‌های دسترسی به باغات و تسهیل تردد باغداران، خودرو‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی انجام شده است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح می‌توان به کاهش استهلاک ادوات و تجهیزات کشاورزی، تسریع در انتقال نهاده‌های کشاورزی و جابه‌جایی محصولات برداشت‌شده و بهبود شرایط دسترسی بهره‌برداران به باغ ها اشاره کرد.

او بیان کرد: با اجرای این طرح ، دسترسی به ۸۵۰ هکتار از باغ های منطقه بهبود یافته و ۴۵۰ خانوار باغدار و بهره‌بردار از مزایای آن برخوردار شده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی داراب در پایان گفت: این طرح در روستای لایزنگان و با اجرای عملیات زیرسازی، آماده‌سازی بستر و سنگ‌فرش از محل اعتبارات اصلاح و نوسازی باغات و مشارکت بهره‌برداران به اجرا درآمده است.