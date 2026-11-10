هفتمین جشنواره ملی دانشجویی «آینه» با هدف نمایش، عرضه و معرفی آثار تولیدشده دانشجویان دانشگاه‌های کشور، از بیست‌وسوم تا بیست‌وهفتم آبان‌ماه به میزبانی دانشگاه صداوسیما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، امیرمحمد حسن‌فردوسی‌زاده، دبیر شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی فیلم دانشجویی «آینه» در نشست خبری این جشنواره اعلام کرد: جشنواره ملی دانشجویی «آینه» در بخش‌های اصلی فیلم داستانی، فیلم مستند، فیلم پویانمایی، برنامه تلویزیونی، فیلمنامه ساخته‌نشده و عکس برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: «انسان‌زیستن در دنیای معاصر؛ ایستادگی در برابر تحریف، جنایت و نسل‌کشی»، «فرهنگ، هویت و تمدن ایرانی اسلامی»، «ایستاده، چون سرو»، «افق روشن؛ پیشرفت، تاب‌آوری و امیدآفرینی»، «دانشگاه، جامعه و عدالت‌خواهی» و «خانواده سالم، زندگی پاک و زیست مؤمنانه» از محور‌های موضوعی این دوره از جشنواره است.

دبیر شورای سیاست‌گذاری جشنواره افزود: «روایت جاودانی»، «پاسداشت مقام رهبر شهید و شهدای جنگ اخیر» و «مدرسه شجره طیبه میناب» به عنوان محور ویژه جشنواره تعیین شده‌اند.

امیرحسین زنده‌دل، دبیر جشنواره نیز گفت: از میان بیش از نهصد اثر رسیده به دبیرخانه، بیست‌ودو اثر در بخش فیلمنامه ساخته‌نشده، بیست اثر در بخش پویانمایی، ۶ اثر در بخش برنامه تلویزیونی، بیست‌ونه اثر در بخش فیلم داستانی و دوازده اثر در بخش مستند به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در طول برگزاری جشنواره از بیست‌وسوم تا بیست‌وهفتم آبان‌ماه، ۶۴ اثر در دانشگاه صداوسیما اکران می‌شود و در روز اختتامیه برگزیدگان معرفی خواهند شد.

در انتهای این نشست خبری نیز از پوستر این دوره از جشنواره نیز رونمایی شد.