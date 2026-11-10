فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری باند ۴ نفره سارقان حرفه‌ای منزل و کشف سرقت‌های انجام‌شده در ایلام و یکی از استان‌های همجوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «روح‌الله گراوندی» فرمانده انتظامی استان ایلام در این باره اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت منزل و افزایش نارضایتی شهروندان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، هویت یکی از متهمان را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی کردند و با هماهنگی پلیس آن استان، وی را دستگیر نمودند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: سایر اعضای باند نیز طی چند عملیات جداگانه در ایلام و یکی از شهرستان‌های استان دستگیر شدند و متهمان در تحقیقات پلیسی به بیش از ۱۷ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: این باند ۴ نفره پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.