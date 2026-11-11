طبیعت افوس در روز‌های پاییزی با ترکیبی از ارتفاعات برفی، درختان رنگارنگ و جریان زلال آب، جلوه‌ای تماشایی به خود گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در شهر افوس، گویی پاییز و زمستان در کنار هم قرار گرفته‌اند تا زیبایی‌های طبیعت را یکجا به تماشا بگذارند ارتفاعات پوشیده از برف، درختان با برگ‌های رنگارنگ پاییزی، خش‌خش برگ‌ها زیر قدم‌ها و صدای دلنشین جریان آب، منظره‌ای چشم‌نواز پیش روی گردشگران قرار داده است.

شهر افوس در فاصله ۷ کیلومتری جنوب بویین‌میاندشت، از مناطق گردشگری این شهرستان است که در فصل پاییز جلوه‌ای متفاوت و تماشایی دارد.