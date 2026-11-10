به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی سینایی، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گچساران گفت: برنامه‌های متعددی در روز‌های ۱۹ و ۲۰ آبان ماه برای تشییع پیکر شهدای گمنام در این شهرستان پیش بینی شده است.

سینایی با اشاره به جامع بودن این برنامه‌ها گفت: در روز سه‌شنبه، ۱۹ آبان ماه، مراسم با حضور شهدای گمنام در ساعت ۱۶:۰۰ در شهرستان آغاز خواهد شد و بلافاصله پس از آن، شهدا جهت برگزاری مراسم یادواره در مختلف دهستان‌های شهرستان اعزام می‌ شوند.

وی با تشریح برنامه‌های شامگاهی روز سه‌شنبه اظهار داشت: در ساعت ۲۰:۰۰، مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام و همچنین یادواره شهدای قیام ۱۹ آبان، از محل مسجد شهیدان به سمت میدان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گچساران ادامه داد: همچنین در ساعت ۲۲:۰۰، محفل عزاداری با حضور شهدای گمنام در کانون فرهنگی هنری بسیج واقع در حسینیه ثارالله (ع) برگزار می شود.

سینایی با اشاره به برنامه‌های روز چهارشنبه، ۲۰ آبان ماه افزود: در روز چهارشنبه، حضور شهدای گمنام در مدارس، دانشگاه‌ها و اداره زندان شهرستان در دستور کار قرار دارد تا یاد و خاطره آنان در میان نسل جوان زنده بماند.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، پس از نماز‌های ظهر و عصر روز چهارشنبه، شهدا جهت برگزاری مراسم به شهر باشت اعزام خواهند شد.