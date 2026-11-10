مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان گفت: در پی بارش برف راه ارتباطی برخی روستا‌های استان مسدود شده بود که با تلاش راهدران بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عارف امرایی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر و مسدود شدن برخی راه‌های روستایی برف‌گیر در استان گفت: با تلاش راهداران همه راه‌های روستایی مسدودشده بازگشایی شد و تردد در این مسیر‌ها برقرار است.

وی افزود: لرستان حدود ۹ هزار کیلومتر محور ارتباطی اصلی، فرعی و روستایی دارد که ۶ هزار کیلومتر آن برف‌گیر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان درباره آخرین وضعیت خدمات زیربنایی در مناطق سیل‌زده نیز گفت: در شهرستان خرم‌آباد، گاز ۷ روستا به دلیل انسداد برخی محور‌های روستایی قطع شده بود که خوشبختانه وصل شد.

امرایی افزود: برق همه روستا‌های سیل زده در شهرستان‌های خرم‌آباد و الیگودرز هم با تلاش نیرو‌های شرکت توزیع برق وصل شده است.

وی با اشاره به تمهیدات اتخاذشده برای کاهش تردد‌های غیر ضروری در زمان اوج بارندگی‌ها اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی و احتمال به خطر افتادن جان شهروندان، آموزش در برخی مدارس و دانشگاه‌های مناطق درگیر برای دو روز به‌صورت مجازی برگزار شد.

امرایی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و همکاری رسانه‌ها و صداوسیما در انتشار هشدار‌ها و توصیه‌های پیشگیرانه را از عوامل مؤثر در مدیریت این شرایط عنوان کرد.

وی گفت: پس از جمع‌بندی میزان خسارت‌های ناشی از بارندگی‌ها، پیگیری‌های لازم برای تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز به‌منظور جبران خسارات و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده انجام خواهد شد.