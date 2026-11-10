مدیر بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی از کفایت ذخایر زیرزمینی و ظرفیت پالایشگاه خانگیران سرخس برای تأمین نیاز خانگی و صنعتی استان در فصل سرما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرشید دشتی گفت: در هشت ماهه نخست امسال، مازاد تولید در بخش خانگی، در مخازن زیرزمینی ذخیره شده است تا در چهار ماهه پایانی سال و در اوج مصرف، از این ذخایر برای کمک به تولید پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد جهت تأمین نیاز استان استفاده شود.

او همچنین با اشاره به گستردگی شبکه گازرسانی در استان افزود: مخازن شوریجه و انتقال گاز از منابع پارس جنوبی در سال‌های گذشته برای تأمین مصارف استان همکاری داشته اند.

هشدار درباره تنش گازی در خراسان رضوی؛ اولویت با پایداری گاز بخش خانگی

مدیر بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به احتمال بروز تنش گازی در ۱۱ استان کشور، از اتخاذ استراتژی مدیریت مصرف و سخت‌گیرانه کردن محدودیت‌ها در بخش صنعت برای تأمین نیاز بخش خانگی در فصل سرما خبر داد.

دشتی با اشاره به تأثیرات حملات اخیر به منابع گاز پارس جنوبی بر میزان تولید ملی گفت: خراسان رضوی یکی از یازده استانی است که در فصل سرد با تنش گازی مواجه خواهد بود.

وی تأکید کرد: خط قرمز سازمان گاز، پایداری جریان گاز در بخش خانگی است و برای دستیابی به این هدف، محدودیت‌های مصرف در صنایع پرمصرف و نیروگاه‌ها اعمال خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات تقویتی در شبکه انتقال، گفت: امسال با ایجاد یک خط ارتباطی جدید از نهبندان به خراسان جنوبی، فشار بر پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد کاهش یافته و امکان مدیریت بهینه مصرف در استان خراسان رضوی فراهم شده است؛ با این حال، به دلیل موازنه تولید و مصرف، اعمال محدودیت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

دشتی با اشاره به اینکه مصرف روزانه گاز در استان در اوج سرما به ۶۵ میلیون مترمکعب می‌رسد افزود: چنانچه مجبور به قطع گاز شویم؛ اولویت‌بندی قطع گاز با بخش‌های دارای سوخت جایگزین از جمله نیروگاه‌ها و صنایع پرمصرف مانند سیمان و فولاد است که می‌توانند در صورت قطعی گاز از سوخت‌های مایع مثل مازوت یا گازوئیل استفاده کنند.

او تأکید کرد: مراکز حساس بیمارستانی، صنایع دارویی و صنایع غذایی در هیچ شرایطی دچار قطع گاز نخواهند شد.

مدیر بهره برداری شزکت گاز گفت: دامنه، شدت و وسعت سرما در هفته‌های پیش‌رو، تعیین‌کننده میزان و گستره محدودیت‌ها در بخش‌های مختلف استان خواهد بود و از شهروندان خواسته می شود تا با صرفه‌جویی در مصرف، به پایداری شبکه گاز کمک کنند.