



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانداری شهرستان استهبان اعلام کرد : با وجود پایان یافتن عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، طرح سرشماری الکترونیکی همچنان فعال است و شهروندانی که تاکنون موفق به ثبت اطلاعات خانوار خود نشده‌اند، می‌توانند از طریق سامانه سرشماری الکترونیکی نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند .

فرمانداری شهرستان استهبان از تمامی همشهریان درخواست می کند با بهره‌گیری از فرصت باقی‌مانده، با مراجعه به سامانه سرشماری الکترونیکی، اطلاعات خود را به‌صورت دقیق و کامل ثبت کنند .

مشارکت و همکاری شهروندان در اجرای این طرح ملی، نقش مهمی در دستیابی به آمار دقیق، برنامه‌ریزی اصولی، توزیع عادلانه امکانات و ارائه بهتر خدمات عمومی خواهد داشت.