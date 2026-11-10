سفر معاون اول رئیس جمهور به شهرستان اسلامشهر
معاون اول رئیس جمهور و وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز با هدف بررسی روند پیشرفتهای علمی و تقویت پیوند میان دولت و مراکز پژوهشی، با مدیران پژوهشکدهها و موسسات علمی و صنعتی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، در این سفر عارف از ۳ شرکت دانش بنیان دیدن کرد و گفت: امروز در جهان در وضعیت خوبی هستیم که میتوانیم با علم حرفمان را به کرسی بنشانیم.
معاون اول رئیس جمهور که در نشست هم اندیشی روسای پژوهشکدهها و مراکز علمی کل کشور سخنرانی می کرد، افزود: پژوهشکدهها بازوی علمی و فکری دولت هستند و تولید علم با رویکرد بومی کردن علم که در سازمانها و پژوهشکدهها انجام می شود، در اولویت آنها قرار گیرد.