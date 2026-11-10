سفر معاون اول رئیس جمهور به شهرستان اسلامشهر

معاون اول رئیس جمهور و وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز با هدف بررسی روند پیشرفت‌های علمی و تقویت پیوند میان دولت و مراکز پژوهشی، با مدیران پژوهشکده‌ها و موسسات علمی و صنعتی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.