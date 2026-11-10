به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خسروپناه بیان کرد: ساخت خانه بهداشت بنه عبدالمحمد با ۱۱۰ متر مربع زیربنا و ۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیز با کمک خیرین حوزه سلامت آغاز شده است.

وی افزود: آغاز ساخت پایگاه اورژانس جاده‌ای دزفول به شوشتر با ۱۷۴ مترمربع زیربنا و ۱۲۰میلیارد ریال، تعمیر پایگاه سلامت علی مالک با ۸۵ متر مربع زیربنا و ۳۰ میلیارد ریال اعتبار، تعمیر و بازسازی بخش توانبخشی بیمارستان گنجویان با ۳۷میلیارد ریال و ساخت راهرو جنوبی و محوطه روان مردان گنجویان با ۵۵ میلیارد ریال با مشارکت دانشگاه از دیگر اقدامات خیرین سلامت در دزفول است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول، احداث اورژانس کوی اندیشه با ۶۰ میلیارد ریال اعتبار در ۱۴۸ متر زیربنا و اهدای ۱۶۰ میلیارد ریال برای تامین تجهیزات دانشکده علوم پزشکی را از دیگر اقدامات خیرین در ماه‌های اخیر اعلام کرد و گفت: این دانشکده با ۶۰ درصد پیشرفت در حال ساخت است.

ساخت بیمارستان یازهرا با هفت طبقه سال ۹۶ کلنگ زنی شد و قرار بود با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و وزارت بهداشت با ۲۰۰ تخت راه اندازی شود ولی هنگام طراحی بیمارستان زمانی که ضریب اشغال تخت در دزفول از متوسط کشور پایین‌تر بود تعداد تختها به ۵۰۱ تخت افزایش یافت.

این بیمارستان در سال ۱۴۰۱ ماده ۲۳ گرفت و به یک پروژه ملی تبدیل شد.

بنیاد مستضعفان با اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال کنار کشید ولی ستاد اجرایی یکهزارو ۸۰۰ میلیارد ریال برای ساخت این بیمارستان اختصاص داد و بقیه از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه تامین شد.

بیمارستان ۵۰۱ تخت خوابی یازهرا(س) دزفول یک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی است که در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع با زیربنای ۴۶ هزار مترمربع در حال ساخت است.

این بیمارستان ۱۶ اتاق عمل شامل ۱۲ اتاق عمل عمومی، ۲ اتاق عمل اورژانس و ۲ اتاق عمل آنژیوگرافی دارد.

۴۳ طرح بهداشتی و درمانی تاکنون با مشارکت خیرین دزفول در حوزه سلامت اجرا شده است و خیرین این شهرستان در حوزه‌های مختلف سلامت، مدرسه‌سازی، کتابخانه‌سازی و ساخت مراکز بهداشتی و درمانی در سطح کشور پیشتاز هستند.