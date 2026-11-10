به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علی همتی گفت: با هدف توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک و افزایش تولید محصولات کشاورزی، از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵ هکتار به سطح گلخانه‌های فعال شهرستان افزوده شده است.

وی افزود: با تحقق این میزان افزایش، مجموع سطح گلخانه‌های فعال شهرستان پاسارگاد به بیش از ۵۰ هکتار رسیده است که نشان‌دهنده استقبال سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران از توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و حرکت به سمت تولید پایدار و اقتصادی محصولات کشاورزی است.

همتی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه گلخانه های پارسارگاد گفت: تاکنون مجوز تأسیس بیش از ۵۰ هکتار گلخانه در شهرستان صادر شده است که این طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۹۰ درصد در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد بیان کرد: با تأمین و تخصیص تسهیلات مورد نیاز برای تجهیز و تکمیل این واحد‌ها و همچنین رفع موانع مربوط به تأمین سوخت مورد نیاز برای گرمایش گلخانه‌ها، زمینه بهره‌برداری از این طرح‌ها و افزایش چشمگیر سطح تولیدات گلخانه‌ای شهرستان فراهم خواهد شد.

توسعه گلخانه‌ها از مهم‌ترین راهکار‌های افزایش بهره‌وری مصرف آب، تولید محصول در خارج از فصل، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد بهره‌برداران است .