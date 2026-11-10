تزریق ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پایاب سد خداآفرین اردبیل

تزریق ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پایاب سد خداآفرین اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در دیدار با غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، از اختصاص ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای تکمیل پایاب سد خداآفرین خبر داد و تأمین سوخت، توسعه آبیاری نوین و حمایت تولیدکنندگان را از دیگر مطالبات استان مطرح کرد.

وی با اشاره به اختصاص ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای تکمیل پایاب سد خداآفرین افزود: این پروژه از طرح‌های مهم و راهبردی استان در توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و افزایش ظرفیت تولید به شمار می‌رود.

استاندار اردبیل تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی و دامپروری، اختصاص خودرو‌های گشتی جهاد کشاورزی و تأمین تجهیزات و امکانات زیرساخت‌های تولید نهال و بذر را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد.

امامی یگانه همچنین توسعه طرح‌های آبخیزداری، استفاده از ظرفیت کمک‌های فنی و اعتباری صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک کشاورزی، اجرای سامانه‌های آبیاری نوین و گسترش کشت هیدروپونیک را از اولویت‌های توسعه بخش کشاورزی استان برشمرد.

در این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به ظرفیت تعاونی‌های روستایی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت این تعاونی‌ها برای کمک به کاهش تورم در استان‌های مرزی و مناطق محروم و افزایش میزان فروش و سود تولیدکنندگان عضو تعاونی‌ها از اولویت‌های دولت است و این برنامه‌ها در استان اردبیل نیز دنبال خواهد شد.

غلامرضا نوری قزلجه همچنین برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و همایش تأمین مالی در استان اردبیل را اقدامی مؤثر در تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای دانست.

وی درباره تأمین سوخت بخش کشاورزی نیز گفت: سهمیه سوخت این بخش نسبت به سال گذشته کاهش نخواهد یافت و در کنار تأمین سوخت مورد نیاز، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از سوخت تخصیصی نیز دنبال می‌شود.