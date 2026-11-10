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فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از پاکسازی ضایعاتیهای مشکوک و کشف اموال سرقتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف جلوگیری از خرید و فروش اموال سرقتی، تیمهای عملیاتی پلیس با تحقیقات و بررسیهای انجام شده ۸ ضایعاتی مشکوک را مورد رصد قرار دادند.
سرهنگ شکوهی راد افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از محل ضایعاتیها حجم قابل توجهی از اموال سرقتی شامل ۱۵ کیلوگرم مس سوخته، ۳ دستگاه پمپ آب و مقداری ابزارآلات مختلف را کشف کردند.
به گفته وی برخورد با هرگونه خرید و فروش اموال سرقتی، با قاطعیت پیگیری خواهد شد و پلیس اجازه نخواهد داد امنیت جامعه با فعالیتهای غیرقانونی این افراد خدشه دار شود.