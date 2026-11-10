

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: تشدید نظارت بر فرآیند تولید، بازرسی و توزیع سیلندر‌های گاز مایع با هدف ارتقای ایمنی عمومی و پیشگیری از حوادث احتمالی در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد.

بذری افزود: با توجه به نقش گاز مایع (LPG) در تأمین انرژی بخش‌های خانگی، صنعتی و خدماتی بخصوص در شرایط بحرانی فعلی، محدودیت‌های فصلی و افزایش تقاضا، به ویژه در دوره‌های سرد سال و اهمیت ایمنی در زنجیره تأمین و توزیع این فرآورده مسئولیت سازمان ملی استاندارد درخصوص نظارت بر کیفیت و انطباق سیلندر‌های گاز مایع و تاسیسات سیلندر پرکنی با الزامات استاندارد‌های ملی را مضائف کرده است.

وی گفت: در این راستا، کنترل کیفیت سیلندر‌ها در مراحل تولید، آزمون‌های فنی، بازرسی‌های دوره‌ای، ارزیابی وضعیت ظاهری و عملکردی و همچنین نظارت بر توزیع و عرضه سیلندر‌های استاندارد، نقش مؤثری در کاهش خطرات ناشی از نشت گاز، خوردگی، فرسودگی و نقص تجهیزات ایفا می‌کند.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی افزود: نظارت بر کیفیت شیرآلات و اتصالات، اطمینان از رعایت الزامات فنی در فرآیند شارژ و جلوگیری از عرضه و استفاده از سیلندر‌های معیوب، فرسوده یا فاقد شرایط ایمنی از جمله محور‌های مهم در مدیریت ایمنی زنجیره توزیع گاز مایع است.

بذری گفت: تحقق این اهداف مستلزم همکاری و هماهنگی مستمر میان سازمان ملی استاندارد ایران، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تولیدکنندگان، شرکت‌های توزیع گاز مایع و تشکل‌های تخصصی این صنعت و شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده است.