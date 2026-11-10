پنجمین دفتر خبری اقشار و بیست و پنجمین دفتر خبری صدا و سیمای استان یزد در حوزه علمیه برادران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، پنجمین دفتر خبری اقشار و بیست و پنجمین دفتر خبری صدا و سیمای استان یزد در حوزه علمیه برادران افتتاح شد.

مدیرکل صدا و سیمای استان یزد گفت: این دفتر خبری به صورت تخصصی رویداد‌ها و اخبار حوزه علمیه را برای مخاطبان رسانه ملی منعکس می‌کند. کریمی با اشاره به اینکه فعالیت‌های دفتر خبری حوزه علمیه می‌توان پل ارتباطی محکمی میان نخبگان حوزوی و بدنه جامعه ایجاد کند، افزود: افتتاح این دفتر، نوید بخش انعکاس هرچه بهتر فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی طلاب است تا حضور اثرگذار آنان در عرصه‌های مختلف، دیده و شنیده شود.

هم اکنون بیش از یکهزار طلبه در سطح ۲، سطح ۳ و سطح دکترا در ۱۳ مدرسه علمیه برادران استان یزد مشغول به تحصیل هستند.