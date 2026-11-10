۱۰ مجموعه خدماتی با بهره‌گیری از معماری سنتی خراسان در محدوده منطقه ثامن مشهد ساخته می‌شود تا ضمن رفع کمبود امکانات رفاهی و خدماتی، زمینه رونق زندگی محلی و حفظ ارزش‌های تاریخی این محدوده فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای برنامه ساخت ۱۰ مرکز محله‌ای با کاربری‌های متنوع در محدوده پیرامونی حرم مطهر رضوی خبر داد.

نبیان گفت: این مراکز با هدف بهبود دسترسی ساکنان و زائران به خدمات ضروری و تقویت هویت تاریخی محلات منطقه ثامن احداث می‌شوند.

وی افزود: تغییرات کالبدی سال‌های گذشته در بافت اطراف حرم، موجب کاهش برخی خدمات مورد نیاز مردم و تضعیف نقش محلات در تأمین نیازهای روزانه شده است.

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: اجرای این برنامه با مشارکت شهرداری ثامن و شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن دنبال می‌شود.

این مراکز با الگوبرداری از معماری سنتی تیمچه‌های خراسان، در سه طبقه طراحی شده‌اند و ترکیبی از خدمات اقامتی، فرهنگی و رفاهی را ارائه خواهند کرد.

نبیان با اشاره به سه محدوده نخست اجرای این برنامه گفت: نخستین مجموعه در کوچه شهید سالاری‌مقدم و در زمینی به مساحت بیش از ۸۰۰ مترمربع ساخته می‌شود.

دومین مجموعه نیز در خیابان قدیمی نوغان، حدفاصل نوغان چهار و راسته نوغان و در مجاورت مسجد هفت‌در قرار دارد.

به گفته وی، سومین مرکز در ابتدای کوچه عسگریه احداث خواهد شد؛ محدوده‌ای که از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری برخوردار است، اما با کمبود امکانات خدماتی مواجه است.

وجود هشت اثر ثبت ملی و شش بنای تاریخی واجد ارزش در محدوده سوم، اهمیت اجرای این طرح را دوچندان کرده است.

وی گفت: نانوایی، سرویس‌های بهداشتی، مراکز عرضه غذای ارزان و سالم، فضاهای فرهنگی و حسینیه و امکانات اقامتی از جمله خدمات پیش‌بینی‌شده در این مراکز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: زمان‌بندی اجرای هر مجموعه یک سال از آغاز عملیات اجرایی تا بهره‌برداری تعیین شده است.

نبیان تأکید کرد: نوع خدمات هر مرکز متناسب با نیازهای ساکنان و ویژگی‌های اجتماعی و کالبدی محله محل احداث تعیین می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت حفظ تعادل میان زیارت و زندگی شهری در مشهد گفت: ارتقای کیفیت حضور زائران باید همزمان با بهبود شرایط زندگی ساکنان محلات پیرامونی حرم دنبال شود.

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: در واگذاری واحدهای تجاری و خدماتی این مراکز، اولویت با ساکنان و نیروهای بومی هر محله خواهد بود تا علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه رونق اقتصادی محلات نیز فراهم شود.