مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش آزمایشگاه‌هاکنترل کیفیت در فرایند تولید گفت: این مراکز از ارکان مهم پیشگیری از هدررفت منابع، تضمین کیفیت محصولات و ارتقای سلامت جامعه هستند و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان آزمایشگاه‌های شبکه کشوری ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی انصاری دوگاهه، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو، در نشست راهبردی آزمایشگاه‌های غذا و دارو با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع و آزمایشگاه‌های مجاز شبکه کشوری، بر تداوم نشست‌های مشترک و ایجاد زمینه مناسب برای تبادل نظر و انتقال تجربه تأکید کرد.

وی با تبریک هفته جهانی کیفیت به فعالان حوزه کنترل و ارتقای کیفیت اظهار کرد: تعامل مستمر میان مجموعه‌های فعال در این حوزه می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تجربیات موجود را فراهم کند.

انصاری با اشاره به تعدد انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط با حوزه کیفیت، هماهنگی و هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها را ضروری دانست و گفت: فعالیت نهاد‌های مرتبط با کیفیت، از جمله تشکل‌های صنفی، انجمن‌های مسئولان فنی و نهاد‌های تأیید صلاحیت، زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که در راستای اهداف مشترک و مکمل یکدیگر حرکت کنند.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو با تأکید بر جایگاه اقتصادی آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت تصریح کرد: این آزمایشگاه‌ها نباید مجموعه‌هایی تزئینی، هزینه‌زا یا مانعی در مسیر تولید تلقی شوند؛ بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایند تولید صنعتی هستند و در پیشگیری از دوباره‌کاری، اتلاف منابع، بازخوانی محصولات از بازار و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان نقش مهمی دارند.

وی افزود: هم‌زمان با توسعه تولید صنعتی، ضرورت کنترل کیفیت نیز افزایش می‌یابد؛ چراکه محصولات تولیدشده در مقیاس صنعتی توسط جمعیت گسترده‌ای از مردم مصرف می‌شوند و اطمینان از کیفیت و سلامت آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

انصاری در پایان، شنیدن دیدگاه‌ها، تجربیات، انتقاد‌ها و مسائل آزمایشگاه‌های مجاز را از اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد و گفت: طرح مشکلات و شناسایی نقاط قابل بهبود از طریق تعامل دوجانبه می‌تواند به اصلاح فرایند‌ها و هماهنگی بیشتر میان اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع و آزمایشگاه‌های شبکه کشوری منجر شود.

وی گفت: تقویت شبکه آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و توسعه تعامل میان این مراکز، از الزامات ارتقای کیفیت محصولات، پیشگیری از هدررفت منابع و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان است.