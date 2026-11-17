نمایشگاه بزرگ «مهر مادری» که روایتگر زندگی حضرت زهرا(س) و حوادث پس از شهادت ایشان بود، در شهر یاسوج برپا شد و مورد استقبال علاقه‌مندان و به ویژه دانش آموزان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در نمایشگاه مهر مادری صدر اسلام، بعثت پیامبر (ص)، زندگی حضرت زهرا (س)، واقعه غدیر، پیروزی انقلاب اسلامی، طوفان الاقصی، حادثه ۷ اکتبر، جنگ ۱۲ روزه و جنگ غزه به صورت تجسمی و با روایت راویان در معرض دید عموم قرار گرفت.

این نمایشگاه به مدت یک ماه برپا بود و مورد استقبال عموم به ویژه دانش آموزان قرار گرفت.

این نمایشگاه با استقبال حدود هزار بازدید کننده به کار خود پایان داد.







