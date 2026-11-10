به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهمن خدادادی گفت: بخش بزرگی از فضا‌های آموزشی کشور و استان به همت خیران نیک‌اندیش مدرسه‌ساز ساخته شده و این خدمات ارزنده بی‌نظیر برای نهاد تعلیم و تربیت همچنان ادامه دارد که قدردان این زحمات هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ظرفیت خیران مدرسه‌ساز بخش مهمی از مشکلات فضا‌های آموزشی در استان را حل کرده است، گفت: اهمیت نقش خیران مدرسه‌ساز در نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی که رویکرد و سیاست اولویت‌دار دولت چهاردهم است، قابل توجه است.

خدادادی با اشاره به احصا و در دستور قرار گرفتن نظام‌مسائل آموزش و پرورش استان، گفت: در این راستا قریب به ۱۶۱ طرح در دستور کار قرار گرفت که از این تعداد تا کنون ۷۲ طرح خاتمه یافته و افتتاح شده است؛ بقیه طرح‌ها نیز از ۱۰ تا ۸۵ درصد پیشرفت دارد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تحصیلی امسال به بهره‌برداری برسد.