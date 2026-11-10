استاندار خراسان جنوبی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: هم‌زمان با پیگیری تأمین شکر از استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی، باید برای پاسخ‌گویی به نیاز فعلی بازار، تأمین شکر با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ استاندار خراسان جنوبی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار کالا‌های اساسی، گفت: هم‌زمان با پیگیری تأمین شکر از استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی، باید برای پاسخ‌گویی به نیاز فعلی بازار، تأمین شکر با جدیت دنبال شود.

هاشمی با اشاره به برخی ابهامات درباره توزیع کالا و مطالبات فروشگاه‌ها افزود: گزارش‌هایی مبنی بر خودداری برخی فروشگاه‌ها از عرضه کالا به دلیل دریافت نکردن مطالباتشان مطرح شده است که باید این موضوع با جدیت پیگیری شود تا روند تأمین و توزیع کالا مختل نشود.

استاندار همچنین با انتقاد از محدود شدن فعالیت تعاون روستایی به تأمین میوه شب عید، خواستار ایفای نقش فعال‌تر این مجموعه در تأمین نیاز‌های استان شد و گفت: تعاون روستایی باید با مذاکره و تعامل با استان‌های تولیدکننده، زمینه تأمین کالا‌های مورد نیاز استان را فراهم کند و ظرفیت روستا بازار‌ها را نیز توسعه دهد.

هاشمی با اشاره به رفع مشکلات مطرح‌شده در حوزه تأمین برخی اقلام، بر ضرورت مراقبت مستمر از بازار تأکید کرد و گفت: صف‌های طولانی نانوایی‌ها از جمله زمینه‌های ایجاد نارضایتی عمومی است و باید با مدیریت مناسب، نگرانی مردم در این زمینه برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما، بر ضرورت مدیریت مصرف سوخت و پیش‌بینی ذخایر دوم تأکید کرد و افزود: با وجود پایین‌تر بودن قیمت سوخت در استان نسبت به میانگین برخی استان‌ها، نباید اجازه مصرف بی‌رویه داده شود و ذخایر مورد نیاز برای شرایط اضطراری نیز باید به‌طور کامل پیش‌بینی شود.

استاندار با بیان اینکه مرغ منجمد و برنج به میزان کافی در استان موجود است گفت: باید ضمن حفظ ذخایر برای مواقع اضطراری، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بازار روزمره نیز با کمبود کالا مواجه نشود.

هاشمی با اشاره به ضرورت برخورد با تخلفات در حوزه نهاده‌های دامی، آرد و نان، خواستار اصلاح اشکالات سامانه‌های مرتبط و نظارت دقیق‌تر بر فرآیند توزیع شد.

استاندار همچنین بر اصلاح شیوه بازرسی از واحد‌های صنفی تأکید کرد و گفت: بازرسی‌ها نباید به شکل گسترده، غیرهدفمند و موجب ایجاد استرس برای کسبه انجام شود؛ بلکه باید تخصصی، محترمانه و با رعایت شأن فعالان اقتصادی باشد.

هاشمی بر تداوم بازدید‌های میدانی، هماهنگی دستگاه‌ها و مدیریت هوشمندانه بازار تأکید کرد.