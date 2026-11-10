به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از خرید بیش از یک میلیون تن چغندرقند از مزارع استان خبر داد و گفت: تاکنون ۷ هزار و ۷۴۰میلیارد تومان از مطالبات چغندرکاران پرداخت شده و روند تسویه حساب با کشاورزان با جدیت ادامه دارد.

محمدرضا اصغری با اعلام این خبر افزود: کارخانه‌های قند نقده و مهاباد موفق به پرداخت ۱۰۰ درصدی مطالبات چغندرکاران شده‌اند و مابقی کارخانجات نیز بیش از ۹۰ درصد مطالبات را پرداخت کرده‌اند.

وی با اشاره به نرخ خرید تضمینی ۹۳ هزار و ۷۰۰ ریالی (برای عیار پایه ۱۶ درصد) در سال زراعی جاری و تخصیص مزایای حمایتی نظیر تفاله خشک و شکر به ترتیب به میزان ۲۰ و دو کیلوگرم به کشاورزان به ازای هر تن محصول تحویلی، اظهار داشت: هم‌اکنون شش کارخانه قند فعال استان در شهرستان‌های ارومیه، نقده، خوی، میاندوآب، پیرانشهر و مهاباد با ظرفیت مجموع تحویل و مصرف روزانه پ ۲۱ هزار تن در حال فعالیت هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین در مزارع استان تصریح کرد: ضریب مکانیزاسیون مزارع چغندرقند در آذربایجان‌غربی به ۹۵ درصد رسیده است که نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری تولید دارد.

اصغری ضمن قدردانی از اهتمام مدیریت کارخانه‌های قند استان در تسریع پرداخت بهای محصول به کشاورزان خاطرنشان کرد: کارخانه‌های قند مهاباد و نقده با پرداخت کامل ۱۰۰ درصدی پیشگام بوده‌اند و روند پرداخت باقی‌مانده مطالبات در سایر کارخانه‌ها نیز با سرعت در حال انجام و پرداخت است.

وی در خصوص شاخص‌های کیفی چغندرقند برداشتی در استان بیان کرد: میانگین عیار قند محصول تحویلی در آذربایجان‌غربی ۱۵.۷۴ درصد و میانگین افت وزنی آن ۲.۳ درصد ثبت شده است که در این میان، بالاترین میانگین عیار با ۱۶.۱ درصد مربوط به شهرستان پیرانشهر و ۱۵.۹۲درصد مربوط به مهاباد است.