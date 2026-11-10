به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، غلامرضا کلوندی در کنفرانس علمی یک‌روزه «نفس» با محوریت باروری سالم و حفظ حیات جنین، با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت گفت: با توجه به روند سریع سالمندی جمعیت، پیشگیری از سقط عمدی و حمایت از مادران برای حفظ جنین، از محور‌های مهم برنامه‌های جوانی جمعیت است.

او افزود: با تلاش مجموعه‌های فعال در این حوزه، تاکنون بیش از هزار جنین در استان همدان از سقط نجات یافته‌اند که بسیاری از آنها متولد شده و به جمعیت کشور اضافه شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به فعالیت مراکز «نفس» گفت: در این مراکز، علاوه بر مشاوره تخصصی، حمایت‌های لازم با همکاری بسیج دانشجویی پزشکی و سایر نهاد‌های حمایتی به مادران و خانواده‌هایی که در معرض تصمیم به سقط قرار دارند، ارائه می‌شود تا زمینه حفظ حیات جنین فراهم شود.

غلامرضا کلوندی همچنین با اشاره به برگزاری این کنفرانس با حضور مراقبان سلامت، ماما‌ها و متخصصان حوزه‌های مرتبط، هدف از آن را تبیین ابعاد پزشکی، فقهی و قانونی موضوع سقط جنین و آگاهی‌بخشی درباره پیامد‌های آن عنوان کرد.

او با اشاره به نبود آمار دقیق از سقط‌های غیرقانونی تصریح کرد: مواردی که به دلیل خطر جانی برای مادر یا جنین مشمول شرایط قانونی سقط درمانی باشند، از مسیر‌های قانونی و پس از تأیید پزشکی قانونی در مراکز درمانی مربوط قابل پیگیری است.

دادستان عمومی و انقلاب همدان هم در این مراسم با تشریح ابعاد قانونی سقط جنین، آن را از جرایم دارای جنبه عمومی دانست.

عباس نجفی گفت: بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط جنین ممنوع است و افرادی که در این زمینه مداخله کنند، متناسب با نوع و شرایط ارتکاب جرم با مجازات قانونی روبه‌رو می‌شوند.

او افزود: در قوانین کشور، سقط درمانی صرفاً در شرایط مشخص و با طی مراحل قانونی و بررسی کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی امکان‌پذیر است.

دادستان همدان هم با اشاره به پیش‌بینی مجازات‌هایی از جمله حبس و محرومیت‌های حرفه‌ای برای افراد دخیل در سقط غیرقانونی، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مجموعه درمانی برای پیشگیری از سقط جنین تأکید کرد.

عباس نجفی همچنین پیشگیری از سقط جنین را مسئولیتی فرابخشی دانست و همراهی همه دستگاه‌ها و نقش‌آفرینی مؤثر پزشکان، ماما‌ها و مجموعه‌های مرتبط در آگاهی‌بخشی و حمایت از خانواده‌ها را ضروری عنوان کرد.