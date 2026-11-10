دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شادگان استان خوزستان از کشف یک کارگاه تولید و انبار مشروبات الکلی در این شهرستان خبر داد و گفت: تحقیقات برای شناسایی شبکه توزیع و عاملان اصلی این فعالیت غیرقانونی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قاسم دیلمی اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، یک واحد مسکونی که به‌عنوان محل تولید و انبار مشروبات الکلی مورد استفاده قرار گرفته بود، شناسایی و بازرسی شد و در جریان این عملیات، حدود دو هزار و ۱۸۰ لیتر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که در این محل، مشروبات الکلی تولید شده و پس از بسته‌بندی در بطری‌های ماءالشعیر، به‌صورت غیرقانونی انبار می‌شده است.

دیلمی با اشاره به اینکه هنگام ورود مأموران، محل مذکور خالی از سکنه بوده، تأکید کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل دخیل، از جمله مالکان، گردانندگان و شبکه توزیع این محصولات ادامه دارد.