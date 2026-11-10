هزینه‌های تولید به طور فزاینده در حال افزایش است از جمله گازب‌های صنایع و حقوق و دستمزد به ترتیب ۱۵۰ و ۵۰ درصد افزایش یافته و در این شرایط آنچه اهمیت دارد تامین ریالی واحد‌های تولیدی است.

تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه در قزوین؛ کمک به تامین مالی فعالان اقتصادی

تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه در قزوین؛ کمک به تامین مالی فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تجلیل از ۴۵ صنعتگر و معدنکار نمونه استان گفت: علیرغم ناترازی‌های موجود، می‌توان با تصمیم‌گیری درست، از این بحران‌ها عبور کرد.

فرشاد مقیمی با اشاره به بازگشت برخی واحد‌های راکد به چرخه تولید گفت: در موضوع مدیریت مصرف انرژی نیز یکی از مهمترین اقدامات، جایگزینی خودرو‌های فرسوده بوده است.

به گفته وی طرح تعویض خودرو‌های فرسوده برای نیسان نیز در حال انجام است که با تسهیلات یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی اجرایی خواهد شد.

استاندار هم از کمک تام و تمام به حوزه تولید و صنعت خبر داد.

محمد نوذری گفت: در طول دو جنگ تحمیلی اخیر، نرخ تولید در صنایع استان نه تنها کاهش نیافت بلکه با افزایش مواجه شد.

وی به تولیدکنندگان وعده داد رفع تعهدات ارزی را پیگیری کند.

فعالیت معدنی در دو دهم وسعت استان

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در این مراسم گفت: دو دهم درصد مساحت استان یعنی دو هزار و ۵۰۰ هکتار تحت عملیات معدنی قرار گرفته است.

تقی نبئی افزود: علیرغم مشکلات زیر ساختی، ترابری، و دسترسی به شبکه انرژی، آب و مخابرات، ۲ و نیم درصد ذخایر معدنی کشف شده در حال برداشت است.

به گفته وی ۳۰ درصد صنایع، از نوع کانی غیرفلزی هستند که بخش قابل توجهی از نیاز‌های عمرانی کشور از این منابع تامین می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن همچنین گفت: هدفگذاری برای بهره‌برداری از معادن استان در کوتاه‌مدت نیم درصد و در بلندمدت یک درصد از کل پهنه استان است.

کمک به واحد‌های آسیب‌دیده در اولویت

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: کمک به واحد‌های آسیب‌دیده با اولویت قرار دادن تسهیلات، باید ادامه یابد چرا که عمق آسیب‌های جنگ زیاد است.

فاطمه محمدبیگی افزود: باید راهبرد ویژه‌ای از جمله قرارگاه اقتصادی و صنعتی در سطح ملی برای رسیدگی به مشکلات کار و کارگران اتخاذ شود تا ضمن جلوگیری از تعدیل نیرو، معیشت آنان نیز بهبود یابد.

وی از مدیران استان خواست حضور پررنگ‌تری در واحد‌های تولیدی داشته باشند و از نزدیک مشکلات واحد‌ها را پیگیری کنند.

لشگری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: صنایع استان با حدود ۴ هزار واحد تولیدی، بیش از ۵۰ درصد ارزش افزوده استان را تامین می‌کند.

کامران لشگری افزود: صنایع استان، با کمترین آسیب محیط زیستی فعالیت می‌کنند و در اوج جنگ نیز نقش مهمی در تامین مایحتاج اساسی کشور ایفا کردند.

جنگ اصلی، در میدان اقتصادی

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی: جنگ اصلی، در میدان اقتصادی است که افسران آن تولیدکنندگان و صنعتگران هستند.

سالار ولایتمدار با بیان اینکه پیشرفت نظامی کشورمان در جنگ اخیر، به اندازه ۴۸ سال گذشته بوده افزود: نقطه آسیب در این میان، اختلاف افکنی است که می‌تواند جنگِ برده را دیگرگون کند.

وی اضافه کرد: در هیچ دوره‌ای به اندازه امروز، شاهد هماهنگی مسئولان استان نبوده‌ایم و این انسجام، برگ برنده آینده ایران خواهد بود.

دست بالای قانون در حمایت از فعالیت‌های تولیدی

نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی: قوانین حمایتی از اتاق بازرگانی و صنعتگران و معدنکاران، از جمله قوانین مربوط به تسهیل و رفع موانع تولید، و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمایت‌های خوبی از فعالان این عرصه دارد.

روح الله عباسپور افزود: در راستای کاهش وابستگی به نفت و حمایت از بخش خصوصی، سالانه ۳ درصد درآمد نفت خام با سود ۱۴ درصد در صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد.

به گفته وی مقررات ستاد تسهیل نیز برای سهولت اخذ مجوز کسب و‌کار و پروانه بهره برداری تصویب شده؛ که در کنار مقررات جهش تولید و صندوق شکوفایی، حامی بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان است.

این نماینده مجلس با اشاره به آسیب وارده بر ۲۰۰ واحد تولیدی و برق حدود ۶ هزار نقطه، بر توانمندسازی بیشتر بخش خصوصی برای عبور از چالش‌های اقتصادی تاکید کرد.