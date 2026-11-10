به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ایرج عبداللهی، رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران و دبیر علمی کنگره، با اشاره به سابقه این انجمن در برگزاری رویداد‌های علمی گفت: انجمن فیزیوتراپی ایران از پیشگامان برگزاری کنگره‌های علمی است و امسال سی‌وهفتمین کنگره سالانه خود را برگزار می‌کند. در این رویداد برنامه‌های علمی متنوعی پیش‌بینی شده و از میان مقالات ارسالی، با بررسی استادان ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی، ۵۰ مقاله برای ارائه در بخش سخنرانی انتخاب شده است.

او با بیان اینکه بخش اصلی کنگره به پنل‌های تخصصی اختصاص دارد، افزود: امسال ۲۱ پنل تخصصی با حضور صاحب‌نظران رشته‌های مختلف برگزار می‌شود. متخصصان فیزیوتراپی، ارتوپدی، مغز و اعصاب، جراحی اعصاب، طب فیزیکی و توانبخشی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، دندانپزشکی و مهندسی پزشکی در این پنل‌ها حضور خواهند داشت.

به گفته عبداللهی، ۱۰ استاد خارجی نیز از کشور‌های مختلف از جمله انگلستان، آمریکا، کشور‌های عربی و استرالیا به شکل آنلاین در کنگره سخنرانی خواهند کرد.

پیشگیری از بیماری‌های قلبی با فعالیت بدنی

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با اشاره به شعار جهانی روز فیزیوتراپی درباره پیشگیری، درمان و توانبخشی بیماری‌های قلبی و سکته‌های مغزی گفت: بیماری‌های قلبی از مهم‌ترین تهدیدکننده‌های سلامت جامعه هستند و حدود ۳۰ درصد مرگ‌ومیر‌ها به بیماری‌های قلبی و عروقی و مغزی نسبت داده می‌شود. به همین دلیل، ارزیابی، درمان و توانبخشی بیماران قلبی از محور‌های مهم کنگره امسال است.

او با تأکید بر اینکه بسیاری از بیماری‌های قلبی قابل پیشگیری هستند، افزود: عوامل زمینه‌ساز این بیماری‌ها مانند فشار خون، چربی خون، دیابت، مصرف دخانیات و آلودگی هوا تا حد زیادی با اصلاح سبک زندگی قابل کنترل‌اند.

عبداللهی نقش فیزیوتراپیست‌ها را در ترویج فعالیت بدنی و کاهش کم‌تحرکی مهم دانست و گفت: فعالیت جسمانی منظم می‌تواند در پیشگیری از بیماری‌های قلبی مؤثر باشد. افرادی که سابقه بیماری‌های قلبی، سکته یا بیماری‌های زمینه‌ای دارند نیز با انجام تمرینات مناسب می‌توانند شرایط جسمانی خود را بهبود دهند و بهتر به زندگی عادی برگردند.

او با اشاره به اهمیت توانبخشی قلبی پس از سکته یا جراحی‌های قلبی ادامه داد: بسیاری از بیماران پس از این اتفاق‌ها به دلیل نگرانی از عوارض فعالیت بدنی، از ورزش فاصله می‌گیرند و زندگی کم‌تحرکی را در پیش می‌گیرند. درحالی‌که توانبخشی قلبی با تنظیم فعالیت‌های متناسب با شرایط بیمار و در نظر گرفتن عوامل خطر، می‌تواند به‌صورت ایمن و تدریجی او را به زندگی عادی بازگرداند.

به گفته او، فیزیوتراپیست‌ها در تیم توانبخشی قلبی نقش مهمی در بهبود عملکرد جسمانی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران دارند.

از صافی کف پا تا سکته مغزی

عبداللهی در ادامه به برخی از موضوعات علمی کنگره اشاره کرد و گفت: اختلالات مفصل فکی ـ دهانی با حضور متخصصان دندانپزشکی، پارگی شانه و رباط صلیبی در ورزشکاران و همچنین صافی کف پا از جمله موضوعات مورد بررسی در پنل‌های تخصصی امسال هستند.

او درباره صافی کف پا در کودکان توضیح داد: صافی کف پا در سنین کودکی شیوع بالایی دارد و در بسیاری از موارد با رشد کودک به‌تدریج اصلاح می‌شود؛ بنابراین خانواده‌ها نباید درباره این موضوع نگرانی بی‌مورد داشته باشند. با این حال، حدود ۵ تا ۱۰ درصد موارد ممکن است به درمان نیاز داشته باشند و باید از سوی متخصص بررسی شوند.

به گفته او، درمان این موارد بسته به شرایط بیمار می‌تواند شامل استفاده از کفی، کفش طبی، فیزیوتراپی و در تعداد محدودی از بیماران جراحی باشد.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران همچنین سکته مغزی را یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد ناتوانی حرکتی دانست و گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در کشور دچار سکته مغزی می‌شوند و تعداد زیادی از بیماران نیز با عوارض ناشی از آن زندگی می‌کنند. به همین دلیل، این موضوع در کنگره امسال با حضور متخصصان مرتبط بررسی خواهد شد.

او با اشاره به اهمیت شروع توانبخشی پس از تثبیت شرایط حیاتی بیمار افزود: پس از ۴۸ ساعت نخست و تثبیت علائم حیاتی، نقش توانبخشی در روند درمان پررنگ می‌شود و می‌تواند به بازگشت بیمار به زندگی عادی کمک کند.

عبداللهی درباره پارگی شانه در ورزشکاران نیز گفت: انجام ورزش‌های سنگین و کنترل‌نشده می‌تواند باعث پارگی شانه شود. این اتفاق در افراد عادی نیز به دلیل نداشتن آمادگی جسمانی و کنترل نکردن فشار تمرین رخ می‌دهد. گاهی هم آسیب قدیمی وجود دارد که با انجام یک فعالیت ورزشی نامناسب تشدید می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق این بیماران بیان کرد: همه موارد پارگی شانه به جراحی نیاز ندارند. در برخی بیماران، به‌ویژه افرادی که عملکرد روزمره آنها مختل شده است، درمان‌های فیزیوتراپی، کنترل درد و مداخلات درمانی مناسب می‌تواند به بازگشت عملکرد طبیعی کمک کند. البته شرایط ورزشکاران حرفه‌ای و نیاز‌های عملکردی آنها باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.

مشکلات بیمه‌ای فیزیوتراپیست‌ها

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات بیمه‌ای این حوزه اشاره کرد و گفت: فیزیوتراپی در مقایسه با جراحی، درمان کم‌هزینه‌تری است، اما با وجود این، بسیاری از خدمات آن تحت پوشش مناسب بیمه‌ها قرار ندارند.

او ادامه داد: برخی خدمات پایه فیزیوتراپی تحت پوشش بیمه‌های پایه هستند، اما اغلب کد‌های خدماتی این حوزه پوشش داده نمی‌شوند. بیمه‌های تکمیلی نیز به شکل ناقص این خدمات را پوشش می‌دهند و در پرداخت مطالبات مراکز تأخیر زیادی دارند.

عبداللهی با اشاره به تأخیر ۱۴ ماهه یکی از بیمه‌های تکمیلی در پرداخت مطالبات مراکز فیزیوتراپی گفت: این بدعهدی باعث شده برخی مراکز تمایلی به همکاری با این بیمه نداشته باشند. چنین شرایطی حتی بر همکاری مراکز تخصصی با بیمه‌های پایه نیز تأثیر می‌گذارد.

او درباره تعداد فیزیوتراپیست‌های کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹ هزار و ۶۰۰ فیزیوتراپیست در کشور فعالیت می‌کنند. نسبت فیزیوتراپیست به جمعیت در ایران حدود ۱.۲ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر است، درحالی‌که استاندارد جهانی این شاخص حدود ۴ نفر است؛ البته این نسبت در مقایسه با برخی کشور‌های منطقه وضعیت مناسبی دارد.

انتخاب درمان و درمانگر از اینستاگرام و هوش مصنوعی خطرناک است



پرهام پارسانژاد، دبیر انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، نیز با اشاره به تأثیر فضای مجازی و هوش مصنوعی بر تصمیم‌گیری‌های درمانی گفت: سلامت جامعه به‌شدت تحت تأثیر فضای مجازی و هوش مصنوعی قرار گرفته است. هرچند نمی‌توان از فواید این فناوری‌ها چشم‌پوشی کرد، اما انتخاب پزشک و درمانگر از طریق فضای مجازی، به‌ویژه اینستاگرام، می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

او با اشاره به تبدیل تولید محتوا به یکی از دغدغه‌های فعالان حوزه پزشکی افزود: اکنون صفحه‌های معرفی پزشکان به محلی برای تولید محتوا تبدیل شده‌اند و بسیاری از آنها از ادمین‌هایی استفاده می‌کنند که آگاهی تخصصی و علمی کافی ندارند. برای بیشتر دیده شدن محتوا نیز گاهی از جملات اغراق‌آمیز و جلوه‌های تبلیغاتی استفاده می‌شود که می‌تواند بیمار را به سمت مسیر‌های درمانی نادرست و غیرعلمی هدایت کند.

پارسانژاد تأکید کرد: هر آنچه در صفحه‌های اینستاگرامی منتشر می‌شود، لزوماً درست نیست. در نظام پزشکی با مواردی مواجه هستیم که بیمار به دلیل انتخاب اشتباه پزشک یا دریافت خدمات غیرعلمی، جان خود را از دست داده است.

او درباره استفاده از هوش مصنوعی برای دریافت راهنمایی‌های درمانی نیز گفت: هوش مصنوعی محل مناسبی برای پیدا کردن مسیر درمان نیست و گاهی اطلاعات و توصیه‌های اشتباه ارائه می‌دهد. اعتماد صددرصدی به این ابزار درست نیست؛ چراکه حتی توصیه به انجام یک حرکت ورزشی نامناسب می‌تواند وضعیت بیمار را بدتر کند.