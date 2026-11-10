به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ایرج عبداللهی رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با بیان این که شعار روز جهانی فیزیوتراپی امسال بحث پیشگیری در درمان بیماری های قلبی عروقی است گفت: حدود ۳۰ درصد مرگ و میر ها درباره همین مسئله هست. امنیت بیماری قلبی از این جهت هست که می‌توان آن را پیشگیری کرد. نقش فیزیوتراپیست در بیماری های قلبی تنظیم فعالیت های مناسب افراد است.

وی افزود: بخش دیکر کار ما در حوزه بیماری های قلبی ارائه توصیه ها و تصمیم های درست است. نقش دیگر ما بعد از بروز سکته قلبی و بیماری های است.توان بخشی قلبی یکی از اقدامات مهمی است که می‌تواند بیمار را به زندگی عادی باز گرداند.

در ادامه این نشست پارسا نژاد دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران درباره استفاده از فضای مجازی و هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی خوب است و از آن استفاده میشه آن جای درمان نیست و بیماران بار ها گمراه شدند.

وی افزود: به دفعات ما را هم گمراه کرده و اعتماد صد در صد به هوش مصنوعی می‌تواند به ضرر همه ما باشد.