رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان از شناسایی و دستگیری یک متخلف صید غیرمجاز پرندگان و رهاسازی ۱۰۰ قطعه بلبل خرما در زیستگاه طبیعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن شعبانی اظهار کرد: در جریان گشت و کنترل‌های حفاظتی محیط‌بانان در بامداد ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با همکاری نیرو‌های انتظامی مستقر در پاسگاه شاه‌عبدالله، یک متخلف که اقدام به زنده‌گیری و صید غیرمجاز بیش از ۱۰۰ قطعه پرنده از گونه بلبل خرما کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: پس از انجام اقدامات لازم و بررسی وضعیت پرندگان، تعداد ۱۰۰ قطعه بلبل خرما در زیستگاه طبیعی شهرستان هندیجان رهاسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید، شکار و صید جانوران وحشی بدون دریافت پروانه و همچنین حمل، عرضه و نگهداری جانوران وحشی زنده یا کشته بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، حسب مورد، مشمول ضمانت اجرا‌های قانونی است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه صید، زنده‌گیری یا خرید و فروش غیرمجاز حیات‌وحش، موضوع را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.