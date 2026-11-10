



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، در رویداد ملی ما می‌توانیم تا ثریا با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت علمی کشور گفت: تولید علم و فناوری، زیربنای ارتقای قدرت ملی در عرصه‌های دفاعی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و برای دستیابی به جایگاه شایسته ایران در نظم جدید جهانی باید ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها، صنایع و سرمایه‌گذاران کشور به‌صورت هدفمند سازماندهی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب با اشاره به تحولات نظم جهانی اظهار داشت: نظم جهانی بر اساس قدرت صاحبان قدرت شکل می‌گیرد و هر کشوری که از توانمندی بیشتری برخوردار باشد، سهم بیشتری در معادلات جهانی خواهد داشت؛ از این رو، دستیابی به جایگاه ویژه در این نظم، نیازمند ساختن ایرانی قوی و پیشرفته است.

وی با بیان اینکه جهان در حال حرکت از الگوی تک‌قطبی و سلطه ارتباطی به سمت نظم چندقطبی است، افزود: قدرت‌های بزرگ برای حفظ انحصار خود در عرصه‌های فناوری و منابع راهبردی، از ابزار‌های مختلف اقتصادی، امنیتی و نظامی استفاده می‌کنند و حتی در مواردی دانشمندان و زیرساخت‌های علمی کشور‌ها را هدف قرار می‌دهند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به هدف قرار گرفتن دانشمندان و مراکز علمی ایران در جریان جنگ‌های اخیر تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کنند با حذف دانشمندان و آسیب زدن به مراکز تولید علم می‌توانند مسیر پیشرفت کشور را متوقف کنند، در حالی که تجربه نشان داده علم با حذف یک دانشمند از بین نمی‌رود و ظرفیت علمی کشور با تکیه بر نیروی انسانی توانمند قابل بازتولید است.

طائب، ایران قوی را ایرانی رشدیافته و پیشرفته دانست و گفت: پیشرفت کشور در گرو دو مؤلفه اساسی تهدیدزدایی و کارآمدسازی است. برای تحقق این دو مؤلفه باید قدرت ملی را در عرصه‌های مختلف تولید و تقویت کنیم؛ قدرتی که تنها به حوزه دفاعی محدود نمی‌شود و باید در اقتصاد، سیاست، امنیت، سرمایه اجتماعی و علم نیز نمود پیدا کند.

وی با تأکید بر نقش راهبردی علم و فناوری در اقتدار کشور افزود: تولید قدرت علمی زیرساخت سایر عرصه‌های قدرت است و هر اندازه در علوم و فناوری پیشرفت کنیم، توانمندی کشور در حوزه‌های مختلف نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به ضرورت هدفمند شدن فعالیت‌های علمی اظهار داشت: نخست باید مسائل و نیاز‌های کشور در حوزه‌های مختلف شناسایی و احصا شود؛ سپس مشخص کنیم در بخش‌هایی مانند معدن، نفت و گاز، صنعت و سایر حوزه‌های راهبردی به چه فناوری‌ها و دستاورد‌های علمی نیاز داریم تا ظرفیت نخبگان و پژوهشگران در مسیر حل مسائل واقعی کشور قرار گیرد.

طائب با بیان اینکه ظرفیت معادن کشور می‌تواند سالانه زمینه بهره‌برداری اقتصادی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار را فراهم کند، گفت: عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش، نیازمند هدف‌گذاری دقیق، تولید علم و استفاده از فناوری‌های نوین است.

وی، شناسایی و شبکه‌سازی نخبگان از دوران دانش‌آموزی تا دانشگاه و صنعت را ضروری دانست و افزود: باید استعداد‌های علمی در مدارس شناسایی شوند، در دانشگاه‌ها پرورش پیدا کنند و با اساتید، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع ارتباط بگیرند تا ایده‌های علمی پس از طی مراحل پژوهش و تولید، به محصول صنعتی و در نهایت خلق ثروت تبدیل شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با تشریح نقش بسیج در این چرخه گفت: بسیج قرار نیست جایگزین دستگاه‌های اجرایی یا متولی مستقیم همه مراحل تولید علم شود، بلکه نقش آن مکمل و پیونددهنده ظرفیت‌های مردمی با دستگاه‌های اجرایی، نخبگان با سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده با مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی است.

طائب با اشاره به فعالیت ۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری در این رویداد اظهار داشت: حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای بررسی و انتخاب ایده‌های برتر و حمایت از آنها، آغاز یک حرکت مهم در مسیر تبدیل علم به ثروت است و باید این ظرفیت با شناسایی استعداد‌های مردمی و حمایت از ایده‌های نوآورانه گسترش پیدا کند.

وی ادامه داد: برای تقویت قدرت علمی کشور، هم به تربیت دانشمند نیاز داریم و هم به تولید علم و جهت‌دهی درست فعالیت‌های پژوهشی. این مسیر باید از شناسایی استعداد‌ها در مدارس آغاز شود، در دانشگاه‌ها توسعه پیدا کند و با پیوند به صنعت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نتیجه برسد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با تأکید بر ضرورت حمایت از علوم پایه گفت: در کنار دستاورد‌های پزشکی و هوافضا، باید در حوزه‌هایی مانند ریاضیات و فیزیک نیز سرمایه‌گذاری و از دانشمندان حمایت کنیم؛ چراکه پیشرفت پایدار در فناوری‌های راهبردی بدون تقویت بنیان‌های علمی امکان‌پذیر نیست.

طائب با اشاره به تجربه‌های کشور در دستیابی به فناوری‌های پیشرفته افزود: در برخی حوزه‌ها با وجود محدودیت‌ها و انحصار‌های خارجی، دانشمندان و متخصصان ایرانی توانسته‌اند با اتکا به توان داخلی به دستاورد‌هایی برسند که مورد توجه کشور‌های دیگر نیز قرار گرفته است؛ این تجربه نشان می‌دهد که در سایر عرصه‌ها نیز می‌توان با برنامه‌ریزی و حمایت از نخبگان به فناوری‌های مورد نیاز دست یافت.

وی در پایان با دعوت از نخبگان، صاحبان سرمایه و فعالان حوزه فناوری برای مشارکت جدی‌تر در مسیر پیشرفت کشور گفت: تقویت ایران نیازمند هم‌افزایی همه ظرفیت‌های ملی است و هر ایرانی می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرین باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور ابراز امیدواری کرد با تداوم چنین رویدادهایی، مسیر تبدیل علم به ثروت با شتاب بیشتری دنبال شود و ایران در آینده به جایگاهی در تولید علم دست یابد که برای بهره‌مندی از دانش و دستاورد‌های علمی آن، زبان فارسی مورد توجه جامعه علمی جهان قرار گیرد.