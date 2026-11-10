در هفت ماه امسال، میزان زکات واجب و مستحبی و سایر وجوهات شرعی در کهگیلویه و بویراحمد با رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد از افزایش چشمگیر جمع‌آوری زکات در استان خبر داد و گفت: در هفت ماه امسال، میزان زکات واجب و مستحبی و سایر وجوهات شرعی با رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

قلی‌پور در سومین نشست شورای زکات استان با ارائه گزارشی از عملکرد هفت‌ماهه این شورا اظهار کرد: از مجموع ۵۱۰ روستای مشمول زکات در استان، ۳۰۰ روستا در این زمینه مشارکت داشته‌اند و ۷۱ نشست نیز در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها برگزار شده است.

وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی، ائمه جمعه، روحانیون و عاملان زکات افزود: در حوزه زکات مستحبی، کمک‌هایی شامل فرش، پوشاک و لوازم‌التحریر جمع‌آوری و بخشی از آن میان نیازمندان توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به محل هزینه‌کرد زکات جمع‌آوری‌شده گفت: در هفت ماه گذشته، ۲۳ مورد کمک درمانی به ارزش ۱۵۳ میلیون تومان، ۱۶ مورد کمک برای مرمت و بازسازی مسکن مددجویان به ارزش ۲۸۲ میلیون تومان و ۲۸ مورد کمک به مساجد به ارزش ۵۸۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

قلی‌پور ادامه داد: همچنین دو هزار بسته کامل لوازم‌التحریر به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.

وی با اشاره به رشد منابع جمع‌آوری‌شده نسبت به سال گذشته بیان کرد: زکات واجب عام ۳۷۱ درصد، زکات سادات ۲۹۱ درصد، فطریه عام ۳۰ درصد و فطریه سهم سادات ۷۴ درصد افزایش داشته است.

قلی‌پور همچنین از اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار از سوی کمیته امداد کشور در قالب فطریه و کفارات خبر داد و گفت: این اعتبار برای تهیه اقلامی مانند برنج، ماکارونی و بسته‌های معیشتی و توزیع میان مددجویان و سایر نیازمندان استان هزینه شده است.

وی در ادامه از راه‌اندازی خانه زکات به‌صورت پایلوت در شهرستان بهمئی و بخش ممبی خبر داد و افزود: این مراکز با هدف مردمی‌سازی فعالیت‌های زکات تشکیل می‌شوند و مسئولیت جمع‌آوری و توزیع زکات میان نیازمندان همان منطقه را برعهده خواهند داشت.

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه خانه‌های زکات با نظارت این نهاد و مشارکت معتمدان محلی فعالیت می‌کنند، گفت: اعضای این خانه‌ها از میان افراد خوشنام و مورد اعتماد مردم انتخاب می‌شوند و گزارش عملکرد و هزینه‌کرد منابع را به دبیرخانه شورای زکات ارائه می‌کنند.

آیت‌الله حسینی، نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج نیز در این نشست با اشاره به جایگاه زکات در آموزه‌های اسلامی گفت: زکات علاوه بر اینکه یک فریضه دینی است، نقش مهمی در کاهش فقر، حمایت از نیازمندان و ایجاد برکت در زندگی و اقتصاد جامعه دارد.

وی با قدردانی از مشارکت مردم، عاملان زکات، روحانیون، دهیاران، بخشداران، کمیته امداد و صداوسیمای استان در ترویج این فریضه افزود: افزایش میزان زکات جمع‌آوری‌شده در استان نشان‌دهنده مشارکت مردم در انجام مسئولیت‌های دینی و اجتماعی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت زکات برای کاهش محرومیت‌ها تصریح کرد: پرداخت زکات و انفاق در کنار آثار معنوی، زمینه حمایت از اقشار نیازمند و تقویت همبستگی اجتماعی را فراهم می‌کند.