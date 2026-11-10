دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم از تشدید نظارت بر چرخه تولید، توزیع، واردات و صادرات پیش‌ساز‌های شیمیایی خبر داد و گفت: بازرسی‌های سرزده از واحد‌های صنعتی و مراکز مجاز تولیدی استان با هدف پیشگیری از تخلفات و کنترل دقیق این مواد در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، مشاور عالی استاندار و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم، در نشست کارگروه تخصصی کنترل پیش‌ساز‌ها و مواد شیمیایی در واحد‌های صنعتی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی اظهار کرد: تمام مراحل تولید، توزیع، واردات و صادرات قانونی پیش‌ساز‌ها باید بدون هیچ‌گونه اغماض مطابق ماده ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر انجام شود.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های عضو شورا در نظارت بر این حوزه افزود: فهرست قرمز شامل مواد شیمیایی و پیش‌ساز‌های موضوع کنوانسیون ۱۹۸۸ به‌زودی در اختیار دستگاه‌های مقابله‌ای استان قرار می‌گیرد و برنامه‌های آموزشی تخصصی نیز برای ارتقای نظارت و آگاهی فعالان این حوزه اجرا خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم همچنین از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خواست با برگزاری کارگاه‌های آموزشی هدفمند، سطح آگاهی و مسئولیت‌پذیری واحد‌های تولیدی را در زمینه نگهداری و استفاده قانونی از این مواد افزایش دهد.

در ادامه این نشست، سرهنگ سعید علیمددی، سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم، از برنامه‌ریزی برای تشدید بازرسی‌ها از واحد‌های صنعتی خبر داد و گفت: با همکاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، فهرست مراکز مجاز تولید محصولات بهداشتی و پلیمری استان به‌روزرسانی می‌شود و بازدید‌های سرزده و بازرسی‌های دقیق از این مراکز در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی افزود: تیم تخصصی بازرسی متشکل از نمایندگان دادستانی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اداره‌کل صمت، شرکت شهرک‌های صنعتی و معاونت غذا و دارو که پیش‌تر نیز در این حوزه فعالیت داشته است، با حمایت دبیرخانه شورا به‌زودی فعالیت رسمی خود را از سر می‌گیرد.

این نشست با حضور نمایندگان دادستانی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان و با هدف تقویت نظارت بر مواد شیمیایی و پیش‌ساز‌ها در واحد‌های صنعتی قم برگزار شد.