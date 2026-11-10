به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نادر زارعی گفت: ۷۰ درصد محصول زیتون شهرستان برای تهیه کنسرو به کار می‌رود و برداشت زیتون کنسروی در شهریورماه و زیتون روغنی در آبان‌ماه انجام می‌شود.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۱۰ تن زیتون در نی‌ریز تولید و روانه بازار مصرف شود.

زارعی بیان کرد: ارقام غالب زیتون در شهرستان نی ریز، کنسروالیا، فیشمی، زرد زیتون و شیراز است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز ادامه داد: فرآوری زیتون برای تهیه کنسرو و ترشی، با استفاده از روش تلخی‌گیری با سود سوزآور و روش دستی انجام می‌شود و فرآورده‌های آن به شهرستان‌های اطراف، از جمله فسا و سروستان، فرستاده می‌شود.

او همچنین به اجرای طرح اصلاح، بهسازی و توسعه باغ‌های زیتون با تخصیص اعتبار دولتی اشاره کرد و گفت: پیوند، هرس و تغذیه درختان از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این زمینه در سال‌های گذشته بوده است.