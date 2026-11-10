سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بیستم آبان، روز کیش را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های گردشگری، ظرفیت‌های فرهنگی و هویت بومی کیش در عرصه بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، میثم صفرزاده با اشاره به اهمیت روز کیش، گفت: بیستم آبان، برای کیش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در تلاشند این روز را به شکلی شایسته گرامی بدارند.

او برگزاری دومین سمپوزیوم بین‌المللی گردشگری کشور‌های عضو اکو همزمان با روز کیش را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کیش و دیگر مناطق آزاد کشور عنوان کرد.

صفرزاده، افزود: توسعه گردشگری کیش از مسیر تعامل با کشور‌های عضو اکو، یکی از رویکرد‌هایی است و می‌تواند زمینه گسترش ارتباطات گردشگری و جذب گردشگران خارجی را فراهم کند.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تأکید بر اهمیت معرفی داشته‌های فرهنگی کیش در کنار توسعه گردشگری افزود: در این مسیر، انتقال و معرفی فرهنگ غنی و بومی کیش به کشور‌های همسایه و دیگر نقاط جهان نیز مورد توجه قرار دارد تا گردشگری علاوه بر ابعاد اقتصادی، زمینه شناخت بیشتر هویت و فرهنگ کیش را فراهم کند.

میثم صفرزاده، گفت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق آزاد و برنامه‌ریزی برای توسعه تعاملات بین‌المللی، روز کیش به فرصتی مؤثر برای معرفی هرچه بیشتر کیش و توانمندی‌های آن در حوزه گردشگری تبدیل شود.